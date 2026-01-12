Abascal reivindica a Vox como fuerza de gobierno ante su Ejecutiva tras ofrecer a Guardiola una coalición

El presidente de Vox, Santiago Abascal, reunió este lunes por primera vez en 2026 al Comité de Acción Política del partido, al inicio de un semestre con al menos tres citas electorales en el calendario, las autonómicas de febrero en Aragón, de marzo en Castilla y León y de Andalucía, probablemente en junio. Y ante ese núcleo duro, que incluye al número dos de la formación, Ignacio Garriga, dejó claro, como explican fuentes presentes en la reunión, que son un partido de gobierno y que para eso les vota de manera creciente la gente, como sucedió de manera singular el pasado 21 de diciembre en Extremadura, donde la extrema derecha pasó en apenas dos años de cinco a once escaños en la Asamblea regional, doblado además su porcentaje de voto en esa comunidad autónoma.

El mensaje del líder de la tercera fuerza política de España a los suyos llegó apenas veinticuatro horas después de que él mismo ofreciera una coalición a la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura y líder del PP extremeño, María Guardiola, en una entrevista en OK Diario. O al menos a que abriera la puerta a volver a gobernar con ella, como ya hicieron entre 2023 y 2024, cuando el propio Abascal decidió romper ese Gobierno y el resto de coaliciones que mantenían con los de Alberto Núñez Feijóo.

Bien es cierto que el propio líder nacional de Vox fue matizando con cuidado el mensaje el mismo domingo, incluso, curiosamente, con una respuesta en las redes sociales a la propia cuenta oficial del partido. "Si la condición que pone el Partido Popular para cambiar de políticas es que entremos los gobiernos, la aceptamos gustosos. No nos da miedo el coste electoral. Entraremos en los gobiernos si se acuerdan partes sustanciales de nuestro programa", señaló, con dos condicionales en apenas tres frases a lo que había manifestado en declaraciones a ese medio.

La voluntad de gobernar en cualquier territorio la ratificó en su primera rueda de prensa del año el portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, diputado también en la Asamblea Nacional, quien afirmó tajantemente que "nosotros somos un partido de gobierno. Es más, los españoles nos votan... creemos que nos votan, para gobernar, por lo tanto estamos a disposición, si hay una fuerza que ofrece gobierno, nosotros empezaremos una negociación en serio", precisó, en alusión a la puerta que ya en Navidad había abierto la propia Guardiola para repetir la experiencia de una coalición en la Junta.

"No ha cambiado nada"

A partir de ahí, Fúster negó que hubiera cambio de estrategia alguno, aun cuando Abascal, en su comparecencia del pasado 22 de diciembre, justo al día siguiente de las elecciones en Extremdura, pareció dejarlo todo en manos de la voluntad del PP e incluso llegó a decir que ni siquiera había un equipo negociador designado al respecto. Fúster afirmó que "no ha cambiado nada, un equipo negociador se lo monto yo exactamente en dos minutos. En su momento dijo el señor Abascal que no había equipo negociador porque no había nada que negociar". Según detalló, serán el propio candidato extremeño de Vox, Óscar Fernández, y la vicesecretaria nacional de Vox, Monserrat Lluis, una persona de la máxima confianza de Abascal, quienes encabezarán ese equipo.

Ahora se habla ya abiertamente de coalición, si bien el portavoz nacional de Vox trató de precisar que "por cargos no es", y añadió que estos "vendrán en función de que el partido que nos ofrece entrar en gobiernos acepte esas políticas. Nosotros querremos una vicepresidencia y varias consejerías [exactamente lo que anunció Abascal en la citada entrevista] porque tenemos la fuerza para hacerlo, porque ya no tenemos cinco diputados, porque ahora la señora Guardiola necesita los once votos de Vox, no necesita cuatro".

Preguntado sobre qué áreas del futuro Ejecutivo extremeño le interesarían más, apenas precisó que las que tuvieran que ver con las políticas del campo o la seguridad, en una intervención donde volvió a fijar su oposición al pacto verde europeo como una de las líneas de su formación a la hora de llegar a acuerdos.

Si bien, pese a ese notable incremento, y dado que ahora la distancia del PP extremeño con el PSOE es notablemente mayor que en 2023, bastaría con una abstención de Vox para que Guardiola revalidase su cargo. A Fúster se le escapó un sonoro "¡Ja!" cuando fue preguntado por esa posibilidad, que el propio Alberto Núñez Feijóo insinuó el mismo 22 de diciembre en su intervención ante la Junta Directiva Nacional, entre vítores a la ganadora de los comicios, María Guardiola.