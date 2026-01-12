Feijóo redobla su presencia en Cataluña para llegar a la Moncloa inspirado por las mayorías de Aznar y Rajoy

"Cataluña ha sido clave en las grandes victorias del PP", declaró en julio Miguel Tellado, secretario general del partido, en un acto en Cornellà de Llobregat (Barcelona). La frase se repite constantemente en reuniones y pasillos del PP catalán y refleja la convicción de Alberto Núñez Feijóode que el éxito en esta comunidad autónoma será determinante para cualquier aspiración de alcanzar la Moncloa. Desde los comicios catalanes de mayo de 2024, el líder popular no ha dejado de visitar Cataluña, convencido de que su futuro político pasa por este territorio. Este lunes, el líder popular reune al comité de dirección nacional -el máximo órgano del partido- en Barcelona, en lo que será su primera visita del año en Cataluña para inagurar el curso político. Será también la primera comunidad autónoma que pise este 2026, con permiso de Galicia, donde ha mantenido este fin de semana reunión interperlamentaria con líderes populares del país.

"En 2023 acarició la presidencia del Gobierno, pero le faltaron cuatro votos, en Cataluña los puede sacar", comentan fuentes del PPC consultadas por este diario. El actual líder del PP se inspira en las grandes mayorías absolutas de José María Aznar en el año 2000 y de Mariano Rajoy en 2011, cuando sacaron 12 y 11 diputados en Cataluña, respectivamente. En ambos casos, el PP superó los diez diputados en Cataluña, muy por encima de los seis con los que cuenta hoy, obtenidos en las elecciones de 2023, cinco por Barcelona y uno por Tarragona.

La hemeroteca confirma que las grandes victorias populares han pasado por un buen resultado en esta comunidad autónoma, aunque los escenarios actuales son muy diferentes, con la fragmentación política y la aparición de nuevas fuerzas como Podemos, Ciudadanos y Vox que han ido desdibujando el hemiciclo bipartidista de antes de 2015. También las consecuencias del 'procés' en Cataluña, que fueron especialmente notorias para un PP catalán que de 2017 a 2023 se convirtió en una fuerza prácticamente residual en el Parlament.

En la actualidad es prácticamente imposible que un partido logre sobrepasar la barrera de los 176 diputados, donde está fijada la mayoría absoluta. Los populares ya no solo dan por hecho que gobernaran con Vox, pese a que Feijóo insista en que lo hará solo "con apoyos puntuales", sino que lucharán para que los de Santiago Abascal, en pleno auge de las encuestas, no les arrebatan más diputados. En 2019 y 2023, las dos veces que Vox ha ido a las urnas en el Congreso, se ha llevado dos diputados de la provincia de Barcelona, pero este no es el foco de preocupación en Cataluña. "Vox ha venido para quedarse, nosotros tenemos que recortar distancias con los socialistas y tenemos frontera también con sus socios de investidura", señalan voces populares.

El escaño de Girona

Dentro del partido tienen analizado que las grandes mayorías del PP en el Congreso han ido siempre ligadas a una elevada abstención, especialmente provocada por la desmovilización del electorado de izquierdas. Ocurrió en 2000 y 2011, cuando más del 30% del censo se quedó en casa en toda España y, en ambos casos, la abstención aumentó respecto a las elecciones anteriores. Cataluña, además, registró niveles de abstención por encima de la media estatal. "Eso fue determinante para crecer en Barcelona y Tarragona, pero, sobre todo, para lograr un escaño en Girona”, explica un veterano dirigente del PP catalán, que recuerda que esta ha sido históricamente la circunscripción donde más difícil ha resultado obtener representación.

En las últimas generales, los populares se quedaron a apenas unos 200 votos de lograr un diputado en la provincia gerundense, en lo que fue el reparto de escaños más ajustado de toda España, finalmente resuelto a favor del segundo escaño de Junts. En los últimos cuarenta años, el PP solo ha conseguido representación en Girona en las dos grandes mayorías absolutas de Aznar y Rajoy. "Girona es muy importante, fue un golpe duro no llegar a sacar ese diputado", esgrimen dentro del partido.

Aun así, inciden las voces consultadas, hay diferencias entre estas dos grandes victorias. "En el año 2000 veníamos de un gobierno del PP y de un contexto continuista. En cambio, 2011 se parece mucho más al escenario actual porque Rajoy llegó de la oposición, tras una etapa de fuerte confrontación con José Luis Rodríguez Zapatero, y un gran desgaste del PSOE debido a los recortes por la crisis", resume una de ellas. Los parecidos los ve en la "alta tensión" política y en el "desgaste del actual Gobierno" por la corrupción y la debilidad parlamentaria, pero también recuerda que "no es comparable a ahora" por el factor de la fragmentación política.

Del triunfo de Aznar en el 2000 subrayan que el 'Pacte de Majestic', con el entonces president Jordi Pujol (CiU) en 1996, también dio un empujón a esa gran mayoría a través del voto prestado, en unos años en que era habitual el "voto dual", es decir, que catalanes que votaban Convergència en las autonómicas, apostaran por PSOE o PP en las generales. Ese año, Aznar sacó el mejor resultado en Cataluña con 767.000 votos. En 2011, Rajoy logró 715.000. También citan, a modo de ejemplo, que los populares se deshincharon mucho en 2004, cuando Zapatero ganó las elecciones a Aznar, por el impacto que tuvo en Cataluña la gestión del Ejecutivo del PP en los atentados del 11M y la movilización de la izquierda. "En Cataluña nos castigaron mucho y eso se notó", explica un exdirigente del PPC.

¿Cómo se reparten los escaños?

La importancia de Cataluña, más allá del PP, se explica en parte por su peso en el reparto de escaños (48 sobre el total de 350). Es la segunda comunidad autónoma que más diputados envía al Congreso tras Andalucía, que tiene 61 asientos en la Cámara baja. En Cataluña, 32 corresponden a Barcelona, seis a Tarragona y Girona respectivamente, y cuatro a Lleida. En esta distribución, Feijóo centra sus esfuerzos especialmente en la circunscripción de Barcelona, la segunda provincia española, después de Madrid, donde están en juego más diputados.

En el PP también dan mucha importancia a Girona, donde se quedaron a poco más de 100 votos de arañar un segundo escaño -de Junts- en los últimos comicios de 2023, algo que tienen ahora como objetivo revertir. La meta actual de Feijóo consiste en superar el actual techo, ganar músculo en Barcelona, lograr el segundo diputado en Tarragona y abrir camino en Lleida y Girona, donde los populares no obtienen representación desde 2011 y 2016 respectivamente. En el PP catalán están convencidos que los cuatro votos que le faltaron a Feijóo para llegar a la Moncloa de la mano de Vox son estos cuatro escaños que ahora se proponen recuperar.