¿Qué es el suplicatorio que quiere reformar Feijóo?

Alberto Núñez Feijóo alentó este fin de semana el miedo a que, llegado el momento, Pedro Sánchez trate de obstaculizar la acción de la Justicia desde el propio Congreso de los Diputados si llega a ser imputado. El líder del PP, en la clausura de la interparlamentaria de la formación, anunció que plantearán una reforma de la figura del suplicatorio para que el presidente del Gobierno no pueda aferrarse a ella y evitar ser juzgado. Pero, ¿qué implicaciones tendría esta reforma?

La Constitución española, en su artículo 71.2, establece que tanto los diputados como los senadores gozan de "inmunidad" durante sus mandatos y que "solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito". También detalla que "no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva". Es decir, son aforados. Aquí entra la figura del suplicatorio. Una vez que el Tribunal Supremo decide que quiere investigar a un parlamentario debe solicitar un suplicatorio al Congreso o al Senado para que le retiren la inmunidad.

El líder del PP anunció su intención de reformar la figura del suplicatorio para evitar que diputados y senadores gocen del "derecho a asegurarse la impunidad" y "librarse de la justicia". Además, fuentes del PP apuntaron a que las continuas alusiones de Sánchez a la existencia de lawfare en España podrían derivar en que el presidente del Gobierno termine convenciendo a sus socios de que denieguen un hipotético suplicatorio contra él, lo que impediría que el Tribunal Supremo le investigase.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece en el artículo 754 que en caso de que el Congreso o el Senado rechace un suplicatorio, esto supondrá el sobreseimiento de la causa respecto al parlamentario. Así, Feijóo explicó que su intención es que este rechazo no pueda "traducirse en el sobreseimiento definitivo y, por tanto, en el archivo de ningún delito". Fuentes populares detallan que seguiría siendo necesario el visto bueno de la Cámara correspondiente, ya que lo marca la Constitución, pero que con la reforma la causa no quedará sobreseída de manera definitiva y cuando el parlamentario deje el acta "la causa le estará esperando".

En lo que va de democracia se le ha retirado la inmunidad a 57 parlamentarios -30 diputados y 26 senadores-. En esta última legislatura, desde agosto de 2023, se ha dado el visto bueno a los suplicatorios solicitados contra José Manuel Baltar (PP) por conducir a 215 kilómetros por hora; contra José Luis Ábalos (PSOE) por la supuesta comisión de, al menos, cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación; y contra Pedro Manuel Sangines (Coalición Canaria) por supuesto falso testimonio.

Hay que remontarse hasta 1988 para encontrar el último suplicatorio rechazado por las Cortes Generales. En aquel caso fue el Congreso, que se negó a que el Supremo investigara al exministro José Barrionuevo por haber difundido una foto de Francisco Javier Soares Gamboa desde el Ministerio del Interior asignándole la condición de terrorista.