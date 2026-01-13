El Consejo de Informativos de TVE carga contra 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas' y afirma que Javier Ruiz y Jesús Cintora "adolecen de sesgo"

El Consejo de Informativos de TVE denuncia que los programas 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas' incumplen "de forma habitual y reiterada" las normas fundamentales para la elaboración de información en RTVE, y afirma que sus presentadores "adolecen de sesgo", tanto en sus opiniones como en la forma de exponerlas.

De esta forma tan tajante se pronuncia el Consejo de Informativos en el informe que ha realizado sobre estos dos espacios de producción externa, al que ha tenido acceso EFE, y que ha elaborado "tras recibir más de 100 quejas y actuando también de oficio".

El resultado de la investigación en la que se han analizado varios programas escogidos de forma aleatoria concluye que las informaciones emitidas en estos dos espacios "no se rigen por criterios periodísticos y, por ello entran incluso en contradicción con las elaboradas en los Servicios Informativos de RTVE".

EFE se ha puesto en contacto con la dirección de RTVE, que ha declinado hacer declaraciones sobre este asunto.

Contenidos sesgados, abuso de opinión y mala praxis

El Consejo de Informativos sostiene que ambos programas incumplen la normativa para la elaboración de informativos, con noticias falsas, mala praxis y un abuso de la opinión, unas prácticas que hacen que "la credibilidad de RTVE se vea alterada y que algunas fuentes y expertos no quieran colaborar con nuestros informativos".

Critica que la responsabilidad editorial de estos programas "es opaca y no se sabe, o al menos no se nos dice, quiénes son los responsables reales", y apuntan a que las decisiones fundamentales "las toma gente ajena" a RTVE.

"Al parecer, incluso, algunos de estos responsables habrían sido condenados por la justicia por mala praxis (por su actividad en otras cadenas en el pasado) y han sido inhabilitados para ejercer este tipo de cometidos", precisa el informe.

Censuran que de manera "habitual" los temas y el tratamiento de los reportajes den como resultado "un contenido sesgado, en el que abundan los argumentos favorables al Gobierno o al PSOE". Mientras, añaden, se tratan de forma discreta o no se tratan aquellos temas que pueden "poner en un aprieto" al Ejecutivo y se redunda en los que puedan debilitar a la oposición.

Lenguaje agresivo con descalificaciones frecuentes

Para el Consejo de Informativos, los presentadores de 'Mañaneros 360'(Javier Ruiz) y 'Malas Lenguas' (Jesús Cintora) "adolecen de sesgo, tanto en el contenido de sus opiniones como en la forma de exponerlas", y critican que en el reparto de tiempos en la mesa, suelan favorecer solo a quienes defienden tesis de un determinado signo político.

Además, agrega el informe, a veces el presentador también se une a la defensa de esas tesis, "interrumpiendo de forma abrupta y grosera" las opiniones de quienes están en contra. "No ejercen el rol esperado de un moderador ni atienden a los principios de neutralidad e imparcialidad exigibles en RTVE", incide.

Aunque los analistas que participan suelen representar "de forma plural y equitativa" las principales opciones políticas, sí difieren en los tiempos de intervención, sostiene el Consejo, que lamenta que algunos tertulianos y colaboradores usen un lenguaje agresivo con descalificaciones frecuentes.

En el tratamiento de los sucesos, la investigación ha detectado falta de respeto a la privacidad de las víctimas, elementos sensacionalistas (determinadas dramatizaciones y músicas) y la difusión inapropiada de contenido vejatorio.

"Somos conscientes de que estos programas tienen elementos atractivos para el espectador, como es el conflicto y el sesgo de confirmación. Esto puede redundar en una mejor audiencia, pero también en un peor servicio público", asegura el informe.

A pesar de que la presidencia y la dirección de RTVE nieguen que estos espacios de producción externa son programas informativos, para el Consejo de Informativos es evidente que ofrecen información, por lo que consideran imprescindible que se sometan a los mismos criterios de calidad que el resto de programas informativos y que se internalicen al cien por cien.

¿Cómo se ha realizado la investigación?

Para realizar este estudio se han analizado tanto las quejas que han trasladado los profesionales de la información de TVE, como otros posibles casos de manipulación, error o malas prácticas que el Consejo de Informativos ha decidido investigar de oficio.

Para ello, se acordó que cada consejero hiciera un informe sobre un programa en concreto para comprobar si en capítulos consecutivos dentro de un intervalo de tiempo elegido al azar, se constataba que incumplían la normativa aplicable a la información en RTVE.

En el análisis se han aplicado la Ley General de Comunicación Audiovisual, la Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, el Mandato Marco de RTVE, el Estatuto de la Información de la Corporación RTVE y el Manual de Estilo de RTVE.

Una vez finalizados los informes preliminares, el Consejo intentó identificar a los responsables editoriales de los programas para pedir explicaciones sobre los posibles incumplimientos detectados, aunque sin éxito ya que tras diversos contactos con distintas direcciones "no tenemos constancia de quiénes son los verdaderos responsables editoriales de estos programas".

Además, el Consejo lamenta la falta de respuestas de la dirección de RTVE durante toda la investigación.