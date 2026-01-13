Exdirectivos del Grupo Copisa justifican que Pujol Ferrusola intermediara en operaciones por las que cobró 3,6 millones

Proyectos inmobiliarios, ampliación de una refinería en Cartagena, negocios con una planta de placas solares, traspaso de acciones en un club de golf y la adquisición de fincas u oficinas. Esos son los múltiples negocios por los que Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Soley, percibió del Grupo Copisa 3,6 millones de euros entre 2004 y 2009, según la fiscalía y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Varios exdirectivos y cargos de la constructora han reconocido este martes en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por la fortuna de la familia Pujol en Andorra, que el primogénito del exmandatario catalán hizo de intermediario en ciertos negocios por los que cobró la correspondiente comisión.

El Grupo Copisa, cuando estaba liderado por el acusado Josep Cornadó Mateu, realizó pagos millonarios a las empresas Imisa y Project Marketing Cat, controladas por Jordi Pujol Ferrusola y su exesposa Mercè Gironès Riera, a través de un complejo entramado de facturación. Anticorrupción sostiene en su escrito de acusación que estos pagos no responden a servicios reales, ya que las empresas receptoras carecían de personal cualificado y los conceptos facturados eran "meras pantallas" para canalizar fondos de un grupo que recibió adjudicaciones públicas por más de 2.000 millones de euros, directamente o a través de una UTE (unión temporal de empresas) entre los años 1999 y 2008.

"Jordi Pujol Ferrusola era una persona de confianza; no se trabajaba con él contrato", ha admitido el que fuera en esas fechas delegado de Copisa Industrial y que en la actualidad sigue siendo alto cargo de la compañía, Orlando de Prorrata-Doria Botey, que ha comparecido como testigo. Este ejecutivo ha precisado que conoció a Pujol Ferrusola al presentárselo Francesc Xavier Tauler, amigo de la infancia del expresidente y que entonces era directivo de la empresa.

Ha explicado al tribunal que Pujol Ferrusola participó como intermediario en una operación de ampliación de una refineria en Cartagena (2008-2009), a la vez que ha admitido que no se firmó contrato alguno por esta labor. Sin embargo, ha subrayado que "es habitual" pagar una remuneración del 1 al 5% a las personas que ofrecen proyectos, como es el caso, y que suele trabajar con varios intermediarios. La comisión depende de la envergadura de cada proyecto, precisó. Aunque el fiscal Fernando Bermejo preguntó por dos facturas en concreto, en el escrito de acusación relata que fueron tres y por un valor total de 612.594.

El amigo de la infancia

Uno de los testigos más esperados del caso era Tauler, directivo del Copisa entre 1988 y 2015, cuando, según fuentes de esta empresa, fue despedido. Durante la instrucción de la causa sobre la fortuna oculta en Andorra estuvo imputado, pero terminó siendo exculpado. Además, está pendiente del juicio por el caso 3%, en el que se investigó el presunto pago de comisiones por obra pública a Convergència, a través de fundaciones vinculadas al partido. También está imputado en una de las piezas del proceso judicial que se sigue contra el excomisario José Manuel Villarejo.

Tauler reconoció que Pujol Ferrusola, al que consideraba un amigo, participó como intermediario en la venta de participaciones en una planta de placas fotovoltaicas en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Por ese servicio, detalló el testigo, el Grupo Copisa pagó a una empresa del primogénito del expresidente 132.000 euros. "Desconozco por qué Pujol Ferrusola me lo dijo directamente a mí y me ofreció un comprador", ha sostenido.

Durante el interrogatorio el fiscal le ha preguntado por otras facturas emitidas por las empresas de Pujol Ferrusola al Grupo Copisa, pero Tauler se ha escudado en que no se acordaba de los documentos que se le exhibían o en que el negocio no lo había realizado Copisa Construcciones, que es donde él tuvo cargos de responsabilidad. Sí ha recordado la intermediación del hijo del expresidente en la ampliación de la refinería de Cartagena, pero detalló que esa operación corrió a cargo de Copisa Industrial, otra mercantil del grupo constructor. "Recuerdo la operación, pero desconozco la intervención de Pujol Ferrusola", ha asegurado respecto a otro proyecto. El juicio continuará este miércoles con la comparecencia de más testigos.