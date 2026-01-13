Moncloa confirma que Sánchez mantuvo dos reuniones privadas con Junqueras antes de su encuentro del 8 de enero

A las puertas de que la vicepresidenta María Jesús Montero reúna a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Moncloa ha confirmado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo dos reuniones privadas con el líder de ERC, Oriol Junqueras, antes del encuentro que protagonizaron el pasado 8 de enero -y que adelantó este medio- en el Palacio de la Moncloa. Un encuentro donde acordaron el nuevo modelo de financiación autonómica que plantea el Ejecutivo. Este fue la primera foto pública entre ambos, simbolizando el acercamiento entre ambos tras el procés.

Fuentes del Ejecutivo han confirmado a EL PERIÓDICO que esas reuniones previas de Sánchez con Junqueras después de que el líder de Esquerra asegurara este lunes que se vio varias veces con él antes de su entrevista en Moncloa, pero no han precisado las fechas de dichas citas ni el lugar. Es más, desde el Gobierno aseguran que no se dará más información sobre los encuentros entre el presidente y el líder de ERC.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de este martes y al ser preguntada por esas reuniones previas, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguró que no tenía información al respecto y reiteró la voluntad de diálogo del Ejecutivo más allá de esas posibles reuniones. "Se habla todo el rato, constantemente, para llegar a acuerdos", se limitó a señalar para incidir en el "diálogo" como "seña de identidad" de este Ejecutivo.

Las fuentes citadas, como adelantó EFE, han confirmado posteriormente que sí hubo esos encuentros, en concreto dos, antes de la reunión del 8 de enero, aunque no han detallado el momento en el que se concertaron.

Saiz se limitó a poner en valor "si este es el Gobierno del diálogo, el presidente del Gobierno es el principal exponente de ese Gobierno de diálogo". E insistió en que "lo importante es que, con total transparencia, se cuentan los acuerdos alcanzados. Somos un Gobierno que cumple con sus acuerdos y con total transparencia siempre se cuentan los acuerdos cuando se alcanzan", dijo la ministra portavoz sin ofrecer más datos sobre las reuniones del jefe del Ejecutivo.

"Unir a los españoles"

La bilateralidad con Catalunya y el reconocimiento del principio de ordinalidad, añadido a que el nuevo modelo de financiación parte de un acuerdo previo con ERC, son precisamente los elementos que más han soliviantado a las comunidades del PP y abierto una brecha dentro del propio PSOE. Pedro Sánchez trataba de sacudirse este lunes las críticas del agravio territorial ante la nueva financiación al defender que “no hay ganadores y perdedores” porque “todas las comunidades ganan”.

El jefe del Ejecutivo replicó a las comunidades del PP que el aumento de recursos, con un total de 21.000 millones más, "sale de la renuncia que hace la Administración General del Estado para financiar otras políticas públicas" de su competencia con el objetivo de financiar las políticas públicas en manos de las comunidades. Un modelo, que según recalcó, garantiza la cohesión territorial porque "no hay mejor manera de unir a los españoles, vivan donde vivan, que reforzando los servicios públicos y la política que le es común".