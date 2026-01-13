Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gobierno

Rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, en directo

El Gobierno tiene previsto dar luz verde a un anteproyecto de ley que incorporará los 'deepfakes' dentro de los delitos contra el honor

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y Ministras / PI STUDIO

Redacción

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, comparecerán para explicar los acuerdos adoptados. 

Este martes, el Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde a un anteproyecto de ley que incorporará los 'deepfakes' dentro de los delitos contra el honor, según ha confirmado RTVE.

La iniciativa pretende poner freno a la manipulación de imágenes y audios generados mediante inteligencia artificial, una práctica cada vez más extendida en las redes sociales.

Bombas Gens acomiada La Ruta amb un cicle de taules redones els últims dijous de gener

Seis hombres y tres mujeres juzgarán a los dos acusados de matar a la maestra de Rafelcofer de 22 cuchilladas

Torrent se adhiere a la Xarxa de Governança Local de la Comunitat Valenciana

Chiva se apoya en la Universidad de Navarra para repensar Calicanto: 50 alumnos de Arquitectura diseñarán nuevos equipamientos

20 anys de la Llei antitabac: els fumadors cauen a la mitat a la Comunitat Valenciana

Gandia refuerza su posicionamiento como destino gastronómico con su incorporación a Saborea España

Sin exposición de aves de raza por la gripe aviar pero arrimando el hombro por el "tir i arrossegament": historia, tradición y reivindicación en la Fira i Porrat de Benissa

Aspromivise y el CB Genovés comparten pista en la Lliga de Bàsquet Inclusiu

