La angustia de la doctora Pinto frente a López Madrid: "Me dijo que contrató a un comisario experto en poner en su sitio a chulas como yo"

La doctora Elisa Pinto ha relatado este miércoles en la Audiencia Nacional el acoso que según ella sufrió por parte de Javier López Madrid desde 2012 por vía telefónica, mensajes de texto y visitas a su consulta y domicilio, así como la situación de angustia que vivió cuando en un determinado momento comenzó a recibir amenazas contra ella y sus hijos, que relaciona con su intención de interponer denuncia contra el empresario para frenar esta situación. En la vista no se enjuician estas conductas, sino la presunta contratación por parte del empresario del comisario ya jubilado por José Manuel Villarejo.

"En una de sus múltiples llamadas me dijo que había contratado a un comisario que se llamaba Villarejo experto en hacer coartadas, que podía hacer que cualquier denuncia quedara sepultada, y que era experto en poner en su sitio a chulas como yo", manifestó Pinto visiblemente afectada Pinto el tribunal que juzga los hechos, presidido por la magistrada Teresa Palacios. Según añadió, López Madrid también le dijo que quien le había presentado a Villarejo era el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados.

En este procedimiento se juzga por cohecho el posible encargo realizado por el empresario al entonces policía, que asistió a la sesión de este miércoles sentado en el estrado junto a su abogado defensor, dada su condición de letrado. Antes de comenzar la sesión, acusó a la testigo de querer "montar el show".

La Fiscalía no acusa en esta causa porque considera que los hechos no son constitutivos de delito, mientras que la abogada de la doctora, Ana Blanco, --personada como acusación popular, y no particular-- solicita para el empresario y para el comisario jubilado José Manuel Villarejo seis años de cárcel. Para el socio de este último, Rafael Redondo, se piden 4 años de prisión.

Por otra parte, el Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid tiene previsto celebrar el próximo mes de febrero un segundo juicio por lesiones, coacciones y amenazas a la doctora Pinto para que retirara una denuncia por acoso contra el empresario. En este segundo procedimiento, la Fiscalía pide 13 años y dos meses de prisión para López Madrid.

A pesar de que el acoso y una presunta agresión con arma blanca sufridas por esta mujer no se enjuician en la Audiencia Nacional, la declaración de la doctora le ha permitido narrar todo lo ocurrido desde que conoció a López Madrid en abril de 2012 y comenzaron las comunicaciones con él que en un momento dado ha calificado de "improcedentes", al recibir mensajes y fotografías que ella "no quería recibir" porque además sus hijos pequeños tenían acceso a su móvil.

"Él tenía el poder"

A lo largo de la declaración ha relatado "una situación imposible" porque las llamadas se sucedían y ella no podía renunciar a ellas ni denuncia: "Él tenía el poder y los contactos con los centros hospitalarios con los que yo trabajaba, era amigo de los pacientes que iban a mi consulta y así pasaban los meses". Si ella no respondía, aparecía en su despacho o en su domicilio.

A preguntas de la defensa del empresario abundó en esta situación explicando que "él hablaba y hablaba sin parar", y que "primero pedía perdón, daba pena con algo", y que ella "quería creer que podía tener una relación de amistad" pues no podía entender cómo una mujer "inteligente" como ella "no podía parar aquello".

En lo que respecta a los hechos que se juzgan, la doctora también ha narrado cómo se desarrolló una reunión en su consulta, en la que aparecieron López Madrid, Villarejo y su socio Rafael Redondo, al que se presentó como abogado del empresario.

"Me dijo siéntate, y era mi consulta, debía debía ser mi zona de seguridad y mandaba él", relató ante la sala muy afectada, para añadir que colocaron una cartera encima de la mesa y el empresario "hablaba, hablaba y hablaba" diciéndole que conocían que se le estaban haciendo llamadas desde esa consultas desde teléfonos privados. En un momento dado, López Madrid le dijo en un momento dado a su acompañante (Villarejo) si era "suficiente", y éste le dio el visto bueno.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo a su llegada a un juicio en la sede de la Audiencia Nacional / Fernando Sánchez - Europa Press

Igualmente, la testigo relató que puso en contacto a un abogado que le indicaron con otro letrado de la confianza de López Madrid para tratar de zanjar la situación, pero que fue peor y a partir de ese momento recibió llamadas amenazantes que ella denunció cuando empezaron a referirse a sus hijos. Al narrar esos episodios se le ha quebrado la voz y la presidenta del tribunal le ha preguntado si podía seguir declarando, ofreciéndole un poco de agua. En ese contexto de denuncias por amenazas se produjo el apuñalamiento, y cuando fue a denunciarlo notó una actitud agresiva en los agentes y el comisario no la quiso recibir. "Sentí una absoluta indefensión", ha narrado a preguntas de su abogada.

Denuncia de 'hackeo'

En otro momento de la sesión, Alejandro de Pedro, absuelto de ser "conseguidor" de la trama Púnica, ha señalado en calidad de testigo que fue contratado por López Madrid, ya que él tenía una empresa de comunicación. La defensa le ha preguntado si el empresario le mandó un mensaje en marzo de 2014 sobre su contacto con un comisario para resolver su "problema". El consultor ha respondido que no recordaba esos mensajes, pero sí ha manifestado que López Madrid le dijo que tenía un problema con una señora que le "había metido un software en el móvil" y que después miró un ordenador que él tenía y que le podría haber 'hackeado'. Le dijo que tenía que contratar a un especialista para poder comprobarlo.

Igualmente, ha declarado el comisario Alberto Carba, que fue el encargado de investigar el posible acoso denunciado por López Madrid por multitud de llamadas que él y su entorno recibían y que el empresario atribuía a Pinto. Ha narrado que la primera vez que le contactó el empresario se puso a llorar y pese a que acababa de aterrizar en Washington cogería enseguida otro vuelo para poder hablar con él. Preguntado si le reveló secretos sobre unas pruebas caligráficas realizadas sobre mensajes recibidos por el empresario, negó haberlo hecho, si bien admitió haber animado al empresario hablándole de avances en la investigación porque recibió una llamada en la que decía que en ese momento quería suicidarse.

Durante la sesión de este miércoles también declaró como testigo un Guardia Civil que declaró desde Mauritania por videoconferencia, encargado en su día del volcado de los teléfonos de López Madrid. Manifestó que, al analizar el contenido de uno de los dispositivos, advirtieron la existencia de un mensaje que según él valoró acreditaba cierta manipulación realizada entre la fecha en la que López Madrid fue citado para entregar el dispositivo y el día efectivo de la entrega. El mensaje señalaba "ya tenemos el backup (copia) de tu móvil para el juzgado".