Feijóo pide respetar la investigación sobre Julio Iglesias "si es que hay algo"

Alberto Núñez Feijóo se pronunció este miércoles por primera vez sobre la investigación abierta en la Audiencia Nacional contra Julio Iglesias tras la denuncia presentada por dos antiguas empleadas del cantante, que según adelantó elDiario.es fueron agredidas sexualmente y vejadas por el artista en una de sus residencias en República Dominicana. En una entrevista en Telecinco, el presidente del Partido Popular (PP) afirmó estar "como la mayoría de los españoles, muy, muy, muy sorprendido", remarcó. El líder de la oposición pidió "dejar de especular y centrarnos en esa investigación, para saber realmente qué es lo que hay, de verdad".

"Entre ese sentimiento de sorpresa, pero el sentimiento también de responsabilidad para que se investigue lo que hay de verdad, creo que es mi posición, desde el primer instante. Yo no le oculto mi absoluta sorpresa, ahora bien: es necesario que esa investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se haga y que nos digan exactamente qué es lo que hay, si es que hay algo. Necesitamos conocer qué es lo que hay. Porque las denuncias son muy graves, y porque conviene saber si eso es verdad", concluyó.

El ex presidente de la Xunta de Galicia, la comunidad de origen del cantante, nunca ha ocultado su relación con Iglesias, que se remonta a finales de los años noventa. Entonces, cuando Feijóo era presidente de Correos, en el primer Gobierno de José María Aznar, la empresa pública decidió emitir una serie de sellos con la cara de personalidades del mundo artístico y cultural, y entre ellas se hizo una con la imagen de Julio Iglesias. Eso le permitió a un entonces joven dirigente de la administración como era Feijóo aparecer en distintos medios de comunicación, incluidas algunas televisiones, explicando la iniciativa.

"Hablo con Julio con cierta frecuencia"

Julio Iglesias animó ya desde la década pasada a Feijóo a que abandonase la Xunta para intentar liderar el PP a nivel nacional, como finalmente ocurrió en 2022 tras la crisis que llevó a la dimisión de Pablo Casado. Nada más desembarcar en Génova, en la primavera de aquel año, y en el programa de Telecinco 'Mi casa es la tuya' del también cantante Bertín Osborne, Feijóo explicó su relación con Iglesias, e incluso contó en tono divertido que en 2020 le invitó a cenar a su casa en Miami y le abroncó amistosamente por no haber dado, dos años antes, el paso de liderar el PP, tras la salida en 2018 de Mariano Rajoy del Gobierno, después de la moción de censura de Pedro Sánchez.

"Hablo con Julio Iglesias con cierta frecuencia", señaló en aquel programa, consistente en una entrevista en profundidad con un invitado célebre en casa del presentador del programa, como fue el caso, o en la suya propia. "Es un personaje curioso", afirmó entonces, destacando su interés por la política. "Está en tiempo real informado, se lee los editoriales de los periódicos, se lee todo. Le interesa muchísimo España", explicó acerca del artista.

Feijóo relató también, recordando la condición de gallego del cantante, que "quiere mucho a su padre, y su padre y yo nacimos a pocos kilómetros de distancia. Le marcó mucho en su vida". Igualmente, relató el interés que le transmitía el cantante por Galicia, por su paisaje y por su gastronomía. "Le interesan las rías... me pregunta: '¿qué tal el marisco? ¿hay marisco ahora?', le digo: pues sí, en esta época las mejores centollas, para fastidiarle", comentó distendido con Bertín Osborne. "Yo le quiero mucho a Julio, me parece un español internacional donde los haya", concluyó al respecto.