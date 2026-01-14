Miguel Ángel Gallardo renuncia por sorpresa a su acta en la Asamblea de Extremadura

El ya ex secretario general del PSOE de Extremadura Miguel Ángel Gallardo , que dimitió como líder del PSOE de Extremadura tras el batacazo electoral del 21-D, ha dejado por sorpresa su acta en la Asamblea de Extremadura: "Esta misma mañana he comunicado a la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura mi renuncia al acta de diputado en la Asamblea", avanzado en su perfil de X.

El PSOE se dio un batacazo electoral en las pasadas autonómicas del 21 de diciembre, al pasar de los 28 obtenidos en 2023 a los 18 de este domingo. En porcentaje, los socialistas se quedaron con un 25,7% de los votos (135.991 papeletas con el 99,89% del voto escrutado), frente al 39,9% (244.227 votos) de hace dos años.