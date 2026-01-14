Financiación CCAA
Page eleva el tono contra el modelo de financiación autonómica de Montero: "No debe salir"
"Es de una base moral mínima. Soy duro porque no es un asunto menor, es el meollo" ya que "estamos hablando de la ideología que a algunos desde niños nos ha llevado a militar en la política".
El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, elevó el tono contra el sistema de financiación autonómica que el Ejecutivo está exponiendo a las comunidades autónomas en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. A la vez que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, exponía los detalles del modelo a los consejeros autonómicos, Page arremetía públicamente contra el Gobierno que preside Pedro Sánchez, porque "es lamentable que Junqueras tenga mas informacion que el resto", en alusión a que el nuevo sistema se cerró en el encuentro del pasado 8 de enero entre el jefe del Ejecutivo y el líder de ERC.
"No voy a admitir de quienes llevan en la nomina decir que sí al jefe siempre, no le voy a admitir consejos de cómo defender a CLM, no nos van a dar elecciones", ahondó un Page visiblemente molesto y aludiendo, sin citarlo, a las críticas de miembros de su partido y del Gobierno, como Montero -que también es vicesecretaria general del PSOE- a su posición contraria con el nuevo modelo.
Page espera que en la reunión "nos den un modelo en serio, que nos den datos, estudios" que "abandonen por completo el intento de cesión chantajista, que se convierte en un privilegio a los independentistas que lo único que hacen es destrozar a Cataluña y al resto de España"
Noticia en ampliación
