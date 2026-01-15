Sánchez retiene al PNV con otro paquete de traspasos que incluye prestaciones de la Seguridad Social

A la segunda va la vencida. Pedro Sánchez ha evitado abrir una crisis con el PNV al llegar a un acuerdo con el ejecutivo vasco para transferir un nuevo paquete de competencias. El pacto se materializará este viernes en el ministerio de Política Territorial, dirigido por Ángel Víctor Torres, después de las negociaciones encallasen antes de final de año y se pospusiese la comisión mixta prevista para el pasado 29 de diciembre. Los jeltzales han logrado arrancar las prestaciones de la Seguridad Social por desempleo a lo que se había resistido el ministerio de Trabajo y que convierten a Euskadi en la primera comunidad en gestionarlas. Asimismo se traspasarán las prestaciones relativas al cuidado familiar, junto a salvamento marítimo, seguro escolar y el centro de verificación de maquinaria de Barakaldo, según han avanzado desde el Ejecutivo vasco y confirmado desde el Gobierno.

El Gobierno quiere mostrar voluntad de cumplir con las exigencias de los nacionalistas vascos y lanzar un mensaje de entendimiento para retener su apoyo en el Congreso. Todo ello, en un contexto de tensión con los socios de la investidura tras la crisis provocada por los nuevos casos de corrupción en el Gobierno y de acoso sexual en el PSOE con la que se cerró el año.

La intención para el traspaso de la Seguridad Social pasa por avanzar por fases, diferenciando las prestaciones no contributivas, el subsidio de desempleo y las prestaciones de paro, que vinculan a diferentes ministerios. En el Ejecutivo pusieron el freno a esta transferencia desde el principio de la legislatura, pero durante los últimos meses se han producido conversaciones discretas para desencallarlo.

Según ha anticipado el Gobierno vasco, el acuerdo garantiza que las nuevas competencias transferidas se rijan por el modelo del cupo. La gestión de las prestaciones de la Seguridad Social recaerán sobre el PSE-EE, que gobierna en coalición con el PNV. Concretamente, la cartera que ostenta el vicelehendakari segundo, Mikel Torres.

Sánchez busca tratar de desatascar los Presupuestos y a estos gestos con el PNV se suma el acuerdo para la financiación pactado la pasada semana con el líder de ERC, Oriol Junqueras. Uno de los principales compromisos que quedaban pendientes con los republicanos, pero el líder de ERC dejó claro tras el encuentro en La Moncloa que sin cerrar antes otras carpetas, principalmente la relativa a la recaudación del IRPF, no se sentará a negociar las cuentas públicas.

Guiños a ERC y Junts

El Gobierno está determinado a presentarlas y, tras posponer reiteradamente el calendario, ha fijado el primer trimestre de 2026 como fecha límite para ello. Un plazo que viene condicionado también por la salida del Ejecutivo de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prevista en esas mismas fechas para concurrir como cabeza de lista del PSOE a las elecciones de la Junta de Andalucía. Pese a la falta de garantías de ERC, se antoja mucho más lejano el apoyo de Junts o, incluso, Podemos.

Con los posconvergentes tampoco se ahorrará en gestos para intentar recuperar la relación, comenzando por la publicación de las balanzas fiscales, como aseguró este miércoles la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El Gobierno ya avanzó en algunos compromisos durante el pasado mes de diciembre, como es el caso de la ley de multirreincidencia, un decreto económico con algunas de las peticiones de Junts o el inicio de los trabajos para que Catalunya y Euskadi se conviertan en miembros asociados de la UNESCO y la Organización Mundial del Turismo (OMT), ambos organismos asociados de la ONU.