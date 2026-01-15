El Supremo aclara a Koldo que las fianzas son para compensar los enchufes de Jésica y por ello no son exigibles a Aldama

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado la petición formulada por la defensa del que fuera exasesor del ex ministro José Luis Ábalos, Koldo García, para que se abriese pieza de responsabilidad civil al comisionista de la trama Víctor de Aldama y que tuviera que participar así en la aportación de 60.000 euros que se les exigen tanto a él como a su exjefe. Se trata de la fianza dirigida a cubrir las responsabilidades económicas a las que pueden ser condenados por el pelotazo de las mascarillas compradas para Transportes.

“La razón es más simple: las eventuales responsabilidades civiles que con ello tratan de asegurarse traerían causa de la posible comisión de ilícitos penales que solo a aquéllos (y no al señor de Aldama Delgado) se atribuyen por las acusaciones en esta causa especial (posibles indemnizaciones en favor de INECO y TRAGSATEC)", aclara en su resolución. Es decir, para compensar el perjuicio causado a ambas empresas públicas por la contratación de la que fuera pareja de Ábalos, Jésica Rodríguez.