La UCO pide investigar la cooperativa que recibió 376.000 euros de la empresa atribuida a Santos Cerdán

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente una serie de diligencias para poder profundizar en las pesquisas abiertas en relación con el presunto amaño de adjudicaciones de obra pública. En concreto, ha solicitado permiso para poder acceder a la cuenta bancaria de la cooperativa Erkolan a la que Servinabar, la empresa cuya titularidad los investigadores atribuye en un 45% a Santos Cerdán, "transfirió un total de 367.290 euros entre junio de 2020 y mayo de 2025.

Los agentes destacan que el pago coincide con la contratación de la hermana del ex secretario de Organización del PSOE, Belén Cerdán León, por parte de la cooperativa. En sus informes anteriores la Guardia Civil había concluido que los pagos realizados por la empresa en la que consta como administrador único Antxon Alonso -uno de los tres detenidos en el caso Sepi- "habrían tenido por objeto soportar el abono de las nóminas de la hermana de Cerdán.

El oficio de la UCO, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, recuerda, en concreto, el relativo a las relaciones económicas existentes entre Acciona Construcción y Servinabar, en el que se concluyó que el 75% de los beneficios de la empresa en la que Alonso firmó un contrato privado para cederle el 45% de las acciones a Cerdán se correspondía con el 2% que había pactado con Acciona. El pago se producía a través de la unión temporal de empresas (UTE) que la constructora firmaba con Servinabar o mercantiles relacionadas.

"Atendiendo a estas relaciones económicas, y en pos de continuar con la trazabilidad de los fondos manejados por Servinabar con origen en Acciona, resulta imprescindible ampliar la información bancaria a nuevos intervinientes". En este sentido, "considera necesaria la ampliación de la información bancaria a los trabajadores de Acciona Construcción" investigados Justo Vicente Pelegrini, ya fuera de la entidad, y sus subordinados Tomás Olarte Sanz y Manuel José García Alconchel, ambos suspendidos de funciones desde que se produjo la imputación.

Los agentes identifican 11 cuentas a nombre o en las que Vicente Pelegrini comparte titularidad, cuatro de Olarte, siete de García Alconchel y la de Erkolan. La Guardia Civil reclama los "movimientos realizados en dichas cuentas -saldo, ingresos y pagos- desde el enero de 2014 o su contratación, en caso de ser esta posterior a aquella fecha, hasta el día de recepción del mandamiento judicial, identificando las cuentas de origen y destino, así como las personas físicas y jurídicas intervinientes, en virtud de la legislación existente sobre prevención del blanqueo de capitales".

También reclaman poder dirigirse a la entidad bancaria para recabar en un Excel "información sobre las transferencias SWIFT, OMF y nacionales, emitidas o recibidas, cambio de divisas, reintegros e ingresos en efectivo, todo ello por importe superior a 300 euros".