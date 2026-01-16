El CIS publica su primera encuesta del año tras las elecciones en Extremadura y la tensión por la financiación y Venezuela

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publica este viernes, a las 12.30 horas, su primer barómetro del año, que también es el primero que elabora tras las elecciones extremeñas y que llega en pleno debate sobre el nuevo sistema de financiación autonómica propuesto por el Gobierno. En concreto, las entrevistas del sondeo se efecturaron cuando Vox ya dejaba clara su intención de entrar en Ejecutivo extremeño de la popular María Guardiola, que ganó los comicios sin mayoría absoluta y vio cómo los ultras se disparaban y el PSOE se desplomaba.

El barómetro del CIS del pasado diciembre reflejó una caída de 1,2 puntos en la estimación de voto del PSOE, que se quedó con un 31,4%, recortando a nueve puntos su ventaja sobre un PP que no crecía y repetía con un 22,4%, uno de los porcentajes más bajos de la legislatura. En aquel estudio también perdía fuelle Vox, pues se dejaba un punto respecto a noviembre y caía al 17,6%. La cuarta plaza era para Sumar, con un respaldo del 7,8%, recuperando siete décimas, y más lejos estaba Podemos, con una estimación de voto del 4,1%, casi como el mes anterior.

Además, en el arranque del año el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió en Moncloa al líder de ERC, Oriol Junqueras, con quien pactó que el nuevo modelo de financiación autonómica que garantizará el principio de ordinalidad para Cataluña, un punto insuficiente para Junts. Un día después era la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que explicaba los detalles de su propuesta, con la que se ingresarían al sistema 16.000 millones más, y que ha chocado con las comunidades del PP y ha recibido también críticas del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, que llegó a pedir la convocatoria de elecciones.

Venezuela, vivienda y dana

El trabajo de campo de la encuesta también coincidió con la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura del expresidente Nicolás Maduro, y con la amenaza del presidente de EEUU, Donald Trump, de hacerse con el control de Groenlandia, pese a pertenecer a Dinamarca, miembro de la OTAN.

Aquellos días se habló también de vivienda, pues Sánchez, anunció que los caseros que no suban los alquileres que toca renovar este año no tendrán que pagar IRPF, una medida que rechazan sus socios de Gobierno y también apoyos parlamentarios habituales como ERC y Bildu.

En paralelo, el juzgado que investiga la gestión de la dana que dejó 230 muertos en Valencia en 2024 también siguió de actualidad a principios de año por la declaración ante la jueza instructora del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien se reafirmó en que había estado informado "en tiempo real" por el entonces presidente autonómico, Carlos Mazón, a partir de las nueve de la noche, cuando él le contactó para interesarse por lo que estaba pasando, pero no antes.

La violencia contra las mujeres fue otro de los asuntos sobre los que se debatía mientras el CIS hacía sus encuestas, pues 2026 empezó con una nueva ola de femicidios por parte de sus parejas o exparejas. El 14 de enero se habían producido ya cuatro asesinatos machistas confirmados y había otro en investigación, y a principios de esta semana se conocían las denuncias por abusos sexuales y laborales contra Julio Iglesias presentadas por dos extrabajadoras de las mansiones del cantante.