Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bajas EmisionesTemporal ValenciaMascletà aéreaAVA-AsajaMercaditos ValènciaRivales Valencia CF'Llevantà'San Juan
instagramlinkedin

Investigación a la mujer del presidente

Fiscalía acusa a Peinado de "engordar una causa ya voluminosa" contra Begoña Gómez con el rescate de Air Europa, vetado por la Audiencia

Se adhiere al recurso presentado por la mujer de Sánchez contra la petición realizada por el juez a la UCO sobre "si han aparecido hechos nuevos" que la relacionen con la operación

La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, interviene durante la segunda jornada del IV Congreso Iberoamericano, a 18 de mayo de 2021, en el CaixaForum, Madrid, (España).

La esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, interviene durante la segunda jornada del IV Congreso Iberoamericano, a 18 de mayo de 2021, en el CaixaForum, Madrid, (España). / Isabel Infantes - Europa Press

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

"Se está engordando una causa ya voluminosa con materia ajena a su objeto definido". De esta forma tan rotunda se expresa el fiscal del caso Begoña Gómez, José Manuel San Baldomero, en un escrito en el que se adhiere al recurso presentado por la defensa de la mujer del presidente del Gobierno contra una petición realizada por el juez Juan Carlos Peinado a Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, inquiriendo si "han aparecido hechos nuevos" sobre el rescate Air Europa que le permitan investigar pese al freno que le impuso la Audiencia de Madrid sobre este asunto.

La consulta que fue realizada por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid el pasado mes de diciembre, se realizó además a raíz de la petición de un abogado, Eduardo Martín-Duarte, habitual en la presentación de denuncias 'fake' en Fiscalía y otros tribunales contra el Gobierno, que de momento no han encontrado respuesta alguna por falta de fundamentación.

"Debemos añadir que, siendo la causa matriz un procedimiento ante el tribunal del jurado, resulta chocante que se acuerden en este marco estas diligencias instructoras o cuasi instructoras cuando los hechos deberían estar definidos", agrega la Fiscalía, que se queja de que se intente "engordar" un procedimiento "acumulando hechos en los que unos se supone avanzan y otros se encuentran en estudio", según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los meteorólogos avisan y la Aemet confirma lo que llega a la C. Valenciana: temporal de nieve, lluvia y mala mar durante varios días
  2. Aguado: 'Mercosur cerrará las fábricas españolas de zumos y acabará con el arroz de l’Albufera
  3. Los meteorólogos anuncian 'llevantà' en Valencia y la Aemet, crecidas de ríos e inundaciones: 'Puede haber daños en los paseos marítimos
  4. Confirmado oficialmente por la Generalitat: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026
  5. Fallece el catedrático de Literatura José Luis Canet, pionero de las humanidades digitales
  6. La Policía revisa los chats de Fortnite y Roblox del niño de 9 años que se quitó la vida en un pueblo de Valencia
  7. València prorroga por quince años más la concesión administrativa a los mercaditos
  8. Las lluvias empañan una positiva campaña del aceite de oliva tras un 2024 crítico

El COLEFCV, icono del Mens sana in corpore sano

Transportes presenta el anteproyecto para el Corredor Madrid-Valencia del mapa concesional por carretera

Transportes presenta el anteproyecto para el Corredor Madrid-Valencia del mapa concesional por carretera

Un robot humanoide aprende a mover los labios, practicar idiomas y cantar simplemente observando videos en YouTube

Un robot humanoide aprende a mover los labios, practicar idiomas y cantar simplemente observando videos en YouTube

El ex jefe de gabinete de Mazón: "Nunca borré los mensajes"

“Tot és Festa” debate blindar todas las fiestas de Valencia

“Tot és Festa” debate blindar todas las fiestas de Valencia

Dimisiones en Favara: Sala atribuye a su negativa a "silenciar" una irregularidad en un terreno de su antecesora el "hostigamiento" al PP

Dimisiones en Favara: Sala atribuye a su negativa a "silenciar" una irregularidad en un terreno de su antecesora el "hostigamiento" al PP

El DOGV lo confirma: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026

El DOGV lo confirma: la Comunitat Valenciana recupera un festivo histórico en el calendario laboral 2026

"Eugenio Oneguin" regresa a Les Arts en una producción poética y desnuda de Laurent Pelly

"Eugenio Oneguin" regresa a Les Arts en una producción poética y desnuda de Laurent Pelly
Tracking Pixel Contents