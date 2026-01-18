Feijóo asegura que Sánchez "alienta el enfrentamiento" con el modelo de financiación autonómica

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este domingo el papel de las comunidades autónomas como la "salvaguarda" de la unidad de España frente a los que "trabajan" para dividir al país con propuestas como la nueva financiación autonómica del Gobiernode Pedro Sánchez.

"El Estado autonómico está siendo la red de seguridad contra quien está dispuesto a llevarse cualquier cosa por delante", ha apuntado Feijóo en un acto en Zaragoza, acompañado de todos los barones del partido.

Feijóo ha hecho estas declaraciones después de que los líderes y presidentes autonómicos del Partido Popular hayan firmado la 'Declaración de Zaragoza', un documento que contiene la propuesta de financiación autonómica de la formación.

Junqueras

El líder de los populares ha subrayado Junqueras está "inhabilitado por malversar fondos públicos", por lo que "no tiene derecho a repartir el dinero de los catalanes", y en cambio Pedro Sánchez le ha "nombrado ministro de Hacienda".

El presidente de PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente de Aragón, Jorge Azcón. / Javier Cebollada / EFE

"Si no tiene derecho a repartir el dinero de los catalanes, tampoco tiene el derecho a repartir el dinero de los españoles", ha enfatizado Feijóo al referirse a Junqueras.

Feijóo ha añadido: "El PSOE le quita recursos al Estado porque se lo pide Junqueras y luego le pide al PP que se haga cargo de la factura y que apoye al Estado, pues, hombre, no se puede desguazar el Estado un domingo y el lunes pedirle al PP que te ayude a defenderlo".

Este lunes, el presidente del PP se reunirá en la Moncloa con Sánchez, en una reunión prevista para tratar sobre el envío de tropas a Ucrania pero en la que le señalará su rechazo al modelo de financiación autonómica que ha propuesto.

"El dinero es de todos y no de Sánchez y Junqueras", ha repetido Feijóo ante sus barones, al reclamar que todos los presidentes autonómicos negocien el nuevo modelo y no sobre la base del acordado con ERC.

También ha reiterado que "Sánchez compra el proyecto independentista a cambio de seguir en la Moncloa", ya que ese pacto no lo ha hecho por principios, sino "por el poder".

"Sánchez podría haber tenido al menos el pudor de presentar el modelo de financiación con el presidente a la Generalitat", ha señalado asimismo, en referencia al socialista Salvador Illa, a quien ha llamado "figura decorativa".

En ese sentido, ha agregado: "Tiene que ser el Partido Popular quien defienda la dignidad de la Generalitat de Cataluña".