Sánchez y Feijóo cancelan su reunión de este lunes ante el "grave" accidente en Córdoba

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han cancelado la reunión que tenían previsto para este lunes en la Moncloa tras el "grave" accidente al descarrilar dos trenes en Adamuz (Córdoba). Tras conocerse que el siniestro ha provocado al menos 21 muertos y un centenar de heridos, 25 de ellos de gravedad, el presidente del Gobierno y el líder del PP han acordado aplazar este encuentro programado para analizar la situación de Ucrania, según ha explicado el propio Feijóo en la red social X y han confirmado fuentes de la Moncloa.

"Las noticias que llegan de Córdoba son muy graves y dolorosas, y nada hay más urgente ahora que atender a las víctimas y a sus familias. Por ello, acabo de escribir a Pedro Sánchez para proponerle suspender el encuentro que teníamos previsto para mañana", ha explicado el líder del PP en un mensaje publicado en redes sociales. Además, ha añadido que "toda la atención debe estar en la emergencia y en averiguar qué ha podido ocasionar esta tragedia".

En la misma línea, fuentes de la Moncloa han asegurado que Sánchez ha cancelado toda su agenda. Este lunes tenía previsto reunirse con Feijóo para analizar el contexto internacional y un acto en el Ministerio de Economía para presentar el nuevo fondo España Crece. Además, en los siguientes días, tiene programadas reuniones con los portavoces parlamentarios del resto de partidos. Todo apunta a que el presidente del Gobierno también desagendará estas citas. Feijóo, en su mensaje en X, ha apuntado que "podrán encontrar otra fecha" para la reunión, pero que ante esta situación "la mínima sensibilidad exige posponer" este encuentro.

Sánchez, por el momento, solo ha publicado un mensaje en la misma red social en la que ha asegurado que está "muy pendiente" del accidente y que el "Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros". Toda la información de lo ocurrido la está suministrando el ministro de Transporte, Óscar Puente, a través de las redes sociales. En el último mensaje ha adelantado que "la última información que llega es muy grave".