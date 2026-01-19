Por acoso y revelación de secretos
Alvise declarará el próximo lunes en el Supremo para responder por la querella de sus excompañeros de 'Se acabó la fiesta'
El mismo día en que el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena está escuchando a los dos eurodiputados que se querellaron contra Luis Pérez Fernández, conocido como 'Alvise’, por los delitos de acoso y revelación de secretos, el cabeza de la lista 'Se acabó la fiesta' (SALF) ha sido citado a declarar el próximo lunes día 26.
El instructor de esta causa, la cuarta abierta contra Alvise, tiene en cuenta que el eurodiputado ha mostrado por escrito su disposición de comparecer voluntariamente antes de pedir el suplicatorio a la eurocámara. Marchena le preguntó cuando abrió diligencias previas para investigar los hechos que le atribuyen los dos eurodiputados que concurrieron en la misma lista a las pasadas elecciones europeas.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en Valencia por la inminente llegada de la borrasca Harry
- Fallece Celia Domínguez, emprendedora de Xàtiva y símbolo de la lucha contra los tumores raros
- Alfonso Novo (gerente de FGV): 'Hay pueblos donde el metro pasa cada 40 minutos y el máximo deben ser 20
- La burbuja del alquiler ya expulsa a los universitarios de València: “Me planteo dejar la carrera”
- Frenan la instalación de una piscina 'turística' que pretendía sobrevolar una escoleta histórica en Patraix
- Lotería Primitiva: así es el exclusivo barrio de València donde se ha sellado el único boleto ganador
- Emergencias emite un aviso especial por temporal marítimo y lluvias partir del lunes
- El Pla de Quart, más de mil campos de fútbol y punto de partida de los parques inundables