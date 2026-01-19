Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Condena del exfiscal general

García Ortiz alega ante el Supremo que su condena supone un "secuestro" frente a ataques a la Fiscalía para pedir su nulidad

La Abogacía del Estado argumenta el trámite necesario para poder acudir al Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales

El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, a su llegada a una jornada del juicio en su contra, en el Tribunal Supremo, a 5 de noviembre de 2025, en Madrid (España).

El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, a su llegada a una jornada del juicio en su contra, en el Tribunal Supremo, a 5 de noviembre de 2025, en Madrid (España). / A. Pérez Meca - Europa Press

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La Abogacía del Estado, en nombre del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, ha presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo un escrito de 45 páginas, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, para pedir la nulidad la sentencia que le condenó a una inhabilitación por dos años por vulneración de datos reservados de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Entre los siete motivos de nulidad alegados, argumenta que la "construcción doctrinal" realizada para condenarle supone "un secuestro" a la posibilidad de que, como ocurrió en su caso, la Fiscalía pueda reaccionar cuando "se ve gravemente atacada".

Este veto impide, según esta parte, que tanto el Ministerio Público como su máximo dirigente, el fiscal general, emitan comunicados y desmentidos institucionales cuando se producen situaciones como la ocurrida en su caso, cuando se informó falsamente de que la Fiscalía había propuesto un pacto al empresario Alberto González Amador que después había sido frenado "desde arriba".

Ello vacía de contenido "su función constitucional de información y defensa de la legalidad ante la ciudadanía y generando un efecto amedrentamiento evidente ("chilling effect") en los términos reiteradamente censurados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", agrega el escrito. La petición de nulidad resulta necesaria para que en el caso de rechazarse, como con casi toda la probabilidad ocurrirá en los próximos días, García Ortiz pueda recurrir formalmente ante el Tribunal Constitucional por vulneración de sus derechos fundamentales.

El municipio de Valencia donde más frío ha hecho este lunes: -3,9 ºC que la sensación térmica ha dejado en muchos menos

Festers convoca a los presidentes de las comparsas para analizar el rechazo a los cambios en la Entrada

Más de 21.000 personas volverían a comprar este contorno de ojos de farmacia por su eficacia contra ojeras y bolsas

El Club Rem Grau Gandia, mejor entidad en la fase provincial de los Jocs Esportius en remoergómetro

Los reyes trasladan desde Atenas su consternación por el accidente de Adamuz: "Es el momento de ayudar"

Dos hombres propinan una brutal paliza a otro en l'Albereda de Xàtiva
