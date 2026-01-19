La Guardia Civil envía a sus principales especialistas en criminalística a investigar en la zona del choque de trenes

La Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil, la misma que rige a la UCO, interviene ya en el caso del accidente ferroviario de Adamuz, después de que Interior haya decidido enviar a los agentes de la Unidad Central de Criminalística del instituto armado a la zona del siniestro. Los especialistas, enviados desde la Dirección General del cuerpo en Madrid, trabajan desde primera hora de la mañana en la recogida de muestras biológicas y otro tipo de investigaciones forenses, así como en la acumulación de datos para el juzgado, confirman fuentes de Interior.

De momento no hay investigación criminal puesta en marcha, solo la forense, aclaran fuentes próximas al caso. La captación de datos del accidente y de las circunstancias que rodearon al mismo está por ahora centrada en los técnicos de ADIF y de las compañias Iryo y Renfe, dos de cuyos convoyes colisionaron en la tarde de este domingo después de que el tren de la firma italiana descarrilara en Adamuz.

El accidente arroja un saldo de 39 muertos, según el recuento oficial. Los técnicos tratan de resolver detalles en torno a las dos principales hipótesis manejadas durante la noche: la influencia que pudo tener un cambio de agujas o un supuesto deterioro de la vía en el descarrilamiento que inició la tragedia. La investigación oficial de ingenieros y expertos ferroviarios se encargará a una agencia independiente, como establece la legislación europea para este tipo de catástrofes de transporte, y como confirmó en la noche el ministro Óscar Puente.

Los trabajos están, indican las mismas fuentes, "en la fase de inspección ocular, toma de imágenes y redacción de informes" para el Juzgado de Instrucción 2 de Montoro (Córdoba), si bien los agentes de la Colmandancia de Córdoba permanecen atentos a primeras informaciones sobre supuestos avisos internos que pudieran cursarse en la Agencia de Infraestructuras Ferroviarias sobre un mal estado de la vía. La Policía Nacional ha activado a las unidades de criminalística de las jefatruras de Córdoba, Sevilla, Huelva, Madrid y Málaga, confirman en Interior, para el caso de que fuera necesaria su asistencia a los agentes de la Guardia Civil.

IGAT

En relación con esta fase de la investigación, la Guardia Civil ha habilitado oficinas en Madrid, Huelva, Málaga y Córdoba -según ha anunciado este lunes- para la recogida de otras muestras biológicas, en este caso las de familiares en busca de desaparecidos, con el fin de cotejar restos rescatados de la vía del tren y de los vagones siniestrados durante la noche de este domingo.

Difícil reconocimiento

Una porción de los cuerpos están irreconocibles, según fuentes próximas a la investigación, y se hicieron con ellos levantamientos judiciales de cadáver sin poder hacer constar identidad de los fallecidos. La mayor parte iban en los dos vagones más afectados en el siniestro, los de cabecera del tren Alvia Madrid-Huelva, que llevaban a bordo 37 y 16 viajeros respectivamente, y en los que perdió la vida el maquinista del tren de Renfe. Un total de 500 viajeros, entre los dos trenes, se vieron afectados a distintos niveles por el accidente.

En los cuatro casos, la Guardia Civil ha desplegado esos puntos de atención a familiares en las sedes de las respectivas comandancias. En el comunicado difundido este martes, el instituto armado pide a los familiares en busca de damnificados que acudan con DNI o pasaporte y fotos recientes.

A los comparecientes se les requiere, además, información sobre rasgos físicos relevantes, cicatrices, tatuajes, que ayuden a la identificación de los cuerpos.