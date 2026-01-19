Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: Tragedia en AdamuzAccidente trenes CórdobaVíctimas Iryo - AlviaFichaje Valencia CFMarejada ciclónicaTiempo C. ValencianaTemperaturas ValenciaGanador La PrimitivaSan Vicente Mártir
instagramlinkedin

Accidente ferroviario

Manos Limpias se persona como acusación popular en el juzgado de Córdoba y reclama una pericial que evite la destrucción de pruebas

La organización es una acusación habitual en causas contra el Gobierno de Sánchez

Un herido es trasladado desde el Polideportivo de Adamuz , a 19 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba, España). El descarrilamiento de trenes en el término municipal cordobés de Adamuz ha provocado más de 20 fallecidos y más de 70 heridos, según las cifras hasta las 23,30 horas de este domingo, con seis muy graves y cinco graves, en &quot;una noche muy complicada&quot;, donde las cifras pueden &quot;empeorar&quot;, según ha avanzado en la zona el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. ECONOMIA Francisco J. Olmo - Europa Press

Un herido es trasladado desde el Polideportivo de Adamuz , a 19 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba, España). El descarrilamiento de trenes en el término municipal cordobés de Adamuz ha provocado más de 20 fallecidos y más de 70 heridos, según las cifras hasta las 23,30 horas de este domingo, con seis muy graves y cinco graves, en "una noche muy complicada", donde las cifras pueden "empeorar", según ha avanzado en la zona el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. ECONOMIA Francisco J. Olmo - Europa Press / Francisco J. Olmo - Europa Press / Europa Press

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

Manos Limpias, una organización habitual en las causas abiertas contra el entorno o el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha presentado su personación en las diligencias abiertas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 2 de Montoro (Córdoba), cuya jueza titular es la que se encontraba de guardia con ocasión del accidente ferroviario entre trenes de alta velocidad en las cercanías de Adamuz. Se trata de la primera acusación popular solicita ser parte en el procedimiento, mientras que otras organizaciones como Liberum o Iuistitia Europa, lo están considerando.

Además del escrito formal de personación como acusación popular, reclama la "imprescindible y urgente" elaboración de un informe pericial independiente, a fin de evitar la "destrucción de pruebas esenciales " para el esclarecimiento de los hechos, según señalan a EL PERIÓDICO fuentes de esta organización.

"Por encima de cualquier consideración sobre la prestación del servicio público debe prevalecer el derecho a conocer la verdad de lo sucedido, especialmente cuando se trata de un suceso que ha costado la vida a decenas de personas", agregan en un comunicado.

En todo caso, tal y como ha informado ya esta redacción, La Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil, la misma que rige a la UCO, interviene ya en el caso del accidente ferroviario de Adamuz, después de que Interior haya decidido enviar a los agentes de la Unidad Central de Criminalística del instituto armado a la zona del siniestro. Los especialistas, enviados desde la Dirección General del cuerpo en Madrid, trabajan desde primera hora de la mañana en la recogida de muestras biológicas y otro tipo de investigaciones forenses, así como en la acumulación de datos para el juzgado, confirman fuentes de Interior.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en Valencia por la inminente llegada de la borrasca Harry
  2. Fallece Celia Domínguez, emprendedora de Xàtiva y símbolo de la lucha contra los tumores raros
  3. Alfonso Novo (gerente de FGV): 'Hay pueblos donde el metro pasa cada 40 minutos y el máximo deben ser 20
  4. La burbuja del alquiler ya expulsa a los universitarios de València: “Me planteo dejar la carrera”
  5. Frenan la instalación de una piscina 'turística' que pretendía sobrevolar una escoleta histórica en Patraix
  6. Lotería Primitiva: así es el exclusivo barrio de València donde se ha sellado el único boleto ganador
  7. Emergencias emite un aviso especial por temporal marítimo y lluvias partir del lunes
  8. El Pla de Quart, más de mil campos de fútbol y punto de partida de los parques inundables

PP y Vox no revelan los regalos que reciben en el Ayuntamiento de València

PP y Vox no revelan los regalos que reciben en el Ayuntamiento de València

El paro de los pescadores comienza a dejar los mercados sin pescado fresco de playa

El paro de los pescadores comienza a dejar los mercados sin pescado fresco de playa

El Levante aumenta su deuda hasta los 160 millones

El Levante aumenta su deuda hasta los 160 millones

El Club de Córrer el Garbí inicia la temporada con marcas que rozan las mínimas nacionales

El Club de Córrer el Garbí inicia la temporada con marcas que rozan las mínimas nacionales

El BM Morvedre vuelve a ganar en liga después de tres meses

El BM Morvedre vuelve a ganar en liga después de tres meses

El Sindicat de l’Habitatge de la Safor se suma a la lucha por una vivienda digna

El Sindicat de l’Habitatge de la Safor se suma a la lucha por una vivienda digna

Mala jornada para los equipos del Club de Rugy Inter Alpesa en el Vergeret de Tavernes de la Valldigna

Mala jornada para los equipos del Club de Rugy Inter Alpesa en el Vergeret de Tavernes de la Valldigna

Una nueva manifestación con el lema 'Mazón a presó' recorrerá Benetússer el 31 de enero

Una nueva manifestación con el lema 'Mazón a presó' recorrerá Benetússer el 31 de enero
Tracking Pixel Contents