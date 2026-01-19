Negociaciones Vox-PP
El PP extremeño "ha sido muy generoso con Vox" y está dispuesto a seguir negociando
Fuentes cercanas a la negociación aseguran que desconocen los motivos de Vox para suspender el diálogo, aunque intuyen que se debe a una estrategia nacional
Aumentan las suspicacias entre PP y Vox a tan solo un día de que se constituya la Asamblea de Extremadura. Fuentes populares muy próximas a la negociación han asegurado este lunes que los de Santiago Abascal les han trasladado que daban por rota las negociaciones, pese a que en estos momentos se encontraban "muy avanzadas". De hecho, en estos momentos desconocen si esta decisión responde a una "cuestión de cargos o programática". "Estamos absolutamente sorprendidos porque inicialmente nos hemos enterado por los medios de comunicación", han asegurado.
Sobre las negociaciones para la posible entrada de Vox en el Ejecutivo extremeño, han señalado que la presidenta María Guardiola les había planteado distintas alternativas "con absoluta generosidad", ofreciéndoles que entraran en el Gobierno y "con una posición importantísima en el legislativo". En este sentido, han subrayado que el PP ganó las elecciones y les corresponde tener la presidencia de la asamblea, por lo que esta ruptura "no cambia nada". "No vamos a regalar una presidencia sin saber como podría quedar el gobierno", han resaltado.
- La Aemet empieza a activar los avisos meteorológicos en Valencia por la inminente llegada de la borrasca Harry
- Fallece Celia Domínguez, emprendedora de Xàtiva y símbolo de la lucha contra los tumores raros
- Alfonso Novo (gerente de FGV): 'Hay pueblos donde el metro pasa cada 40 minutos y el máximo deben ser 20
- La burbuja del alquiler ya expulsa a los universitarios de València: “Me planteo dejar la carrera”
- Frenan la instalación de una piscina 'turística' que pretendía sobrevolar una escoleta histórica en Patraix
- Lotería Primitiva: así es el exclusivo barrio de València donde se ha sellado el único boleto ganador
- Emergencias emite un aviso especial por temporal marítimo y lluvias partir del lunes
- El Pla de Quart, más de mil campos de fútbol y punto de partida de los parques inundables