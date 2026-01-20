El gabinete de Sánchez contacta con el de Feijóo tras quejarse de falta de información sobre el accidente

El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) está haciendo que se aparquen las diferencias políticas entre administraciones para trabajar conjuntamente. Así lo han destacado tanto desde el Gobierno central como desde la Junta de Andalucía. Sin embargo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reprochó este lunes desde la zona cero la falta de información por parte del Gobierno, asegurando estar recibiéndola solamente de la Junta que preside el popular Juanma Moreno. Tras su queja, el jefe de Gabinete de Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, descolgó el teléfono para ponerse en contacto con su homóloga de Génova, Marta Varela, en un intento de seguir destensando la batalla política.

Según fuentes del Ejecutivo, se le explicó que toda la información al alcance del Ejecutivo se estaba haciendo pública, además de transmitirse a la Junta de Andalucía, pero se le ofreció trasladarle cualquier dato adicional o específico de su interés. Un gesto poco habitual en la relación entre el Gobierno y la oposición y que muestra un intento de extender la tregua política con la Junta de Andalucía a Génova. No solo por la tragedia, indican fuentes del Ejecutivo, sino también por la compleja coyuntura internacional. “El contexto internacional y lo sucedido ahora debería hacernos reflexionar”, concluyen.

Tras agendar una reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo este lunes, que se canceló finalmente debido al accidente ferroviario, los socialistas ya confiaban en una ventana para deshielo en las relaciones. Con la voluntad, apuntaban, de buscar amplios consensos a la hora de respaldar decisiones como el envío de tropas en misión de paz a Ucrania o sobre si seguir los mismos pasos en Groenlandia, ante la amenaza expansionista de la Administración de Donald Trump. La intención es recuperar esta reunión la próxima semana, así como la ronda de contactos con el resto de grupos parlamentarios.

Antes, este jueves, el presidente del Gobierno acudirá a Bruselas. Se trata de las pocas citas agendadas que mantendrá pese a decretarse un luto oficial de tres días por el accidente ferroviario. Lo hará para participar en un Consejo Europeo informal para tratar precisamente la situación de Groenlandia y la respuesta de la UE a EEUU, que ha comunicado aranceles a los países que han enviado tropas a la isla.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo han mantenido solo seis reuniones desde que hace casi cuatro años el dirigente gallego tomó las riendas del Partido Popular (PP). Encuentros que se han espaciado notablemente en el tiempo, a excepción de los dos mantenidos en el marco de la ronda de contactos para sus respectivas investiduras en agosto y octubre de 2023. El último, celebrado en marzo del pasado año, se produjo tras 447 días sin un cara a cara.

Más orientados a reforzar posicionamientos propios que a construir acuerdos, su infrecuencia y falta de resultados dan cuenta de que la desconfianza entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición se ha ido incrementando. Mucho más que en ocasiones anteriores en un año, el 2025, marcado por escándalos como el de Santos Cerdán y los que afectan al entorno personal del presidente y por acusaciones como la manifestada el pasado mes de julio por Feijóo y sostenida desde entonces de que Sánchez habría financiado su carrera política con los beneficios de los "prostíbulos" de su suegro, fallecido hace dos años. Pese a todo, en el Gobierno se apuntaba ante el encuentro que “lo importante es hablar”, en un tono poco habitual ante este tipo de interlocuciones.

“Coordinación permanente”

Desde el Gobierno central y la Junta de Andalucía han coincidido estos días en destacar tanto la coordinación como la lealtad entre administraciones. La noche del accidente la comunicación fue constante, incluyendo llamadas entre Pedro Sánchez y el popular Juanma Moreno, según confirmaron en Moncloa, donde destacaron que “todo el mundo está haciendo lo que se espera de cada cual”. Fuentes del Ejecutivo concedía incluso que la Junta de Andalucía está realizando una labor “muy profesional en la gestión de la emergencia y el auxilio”.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, volvía a recalcar esta buena sintonía en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado este martes. “La coordinación ha sido permanente entre las administraciones, lo que desde aquí también quiero destacar y agradecer”, trasladó en su intervención inicial. Una valoración positiva en la que coinciden diferentes fuentes del Ejecutivo, aun señalando que esta situación debería ser lo normal, además de lo necesario.

El choque político ha quedado así aparcado, como se encargaron de escenificar en la zona cero Sánchez y Juanma Moreno, compartiendo foto y realizando una declaración conjunta ante los medios. En la comitiva del Ejecutivo, junto a los ministros de Transportes e Interior, Fernando Grande-Marlaska, participó también la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que competirá con Juanma Moreno en las próximas elecciones andaluzas, previstas para el próximo mes de junio como cierre del ciclo de comicios autonómicos en este primer semestre del año.