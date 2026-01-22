Sondeo preelectoral
Encuesta CIS: El PP ganaría las elecciones en Aragón sin mayoría absoluta y el PSOE bajaría
Así están las encuestas de las elecciones en Aragón 2026
Jose Rico
Aragón abrirá la próxima medianoche la campaña de sus primeras elecciones autonómicas anticipadas bajo la estela del luto por la tragedia ferroviaria de Córdoba y conociendo los pronósticos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Según la encuesta preelectoral que el CIS ha publicado, el presidente aragonés, el popular Jorge Azcón, repetiría la experiencia de su homóloga extremeña y ganaría los comicios sin mayoría absoluta, por lo que dependería de pactos para gobernar. También el PSOE pasaría por la misma experiencia y retrocedería, mientras que Vox podría subir con fuerza y sería determinante para la gobernabilidad.
Las Cortes de Aragón constan de 67 diputados, por lo que la mayoría absoluta está fijada en los 34 escaños. En las autonómicas de 2023, el PP ganó por seis puntos al PSOE, pero quedó lejos de la mayoría absoluta al obtener 28 parlamentarios, mientras que los socialistas se quedaron con 23 representantes. Vox logró 7 diputados y Chunta Aragonesista consiguió 3 escaños, los mismos que la coalición Aragón Existe. Otros tres partidos se hicieron con un parlamentario cada uno: Podemos, Izquierda Unida y Partido Aragonés (PAR). Finalmente, Azcón fue investido presidente con el apoyo de Vox y PAR.
El promedio de las encuestas publicadas sobre las elecciones autonómicas pronostica que Azcón se quedaría más cerca de la mayoría absoluta, todavía necesitaría la ayuda de otras formaciones para repetir como presidente de Aragón y para la gobernabilidad. En concreto, tendría que conseguir el apoyo de Vox, la abstención del PSOE o el apoyo de Aragón Existe. A diferencia de Extremadura, el espacio a la izquierda del PSOE concurrirá dividido a las elecciones aragoneses tras el fracaso del frente amplio: CHA, IU-Sumar y Podemos-Alianza Verde se presentarán por separado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las Fallas se suspenden por segunda vez en una semana
- Un tren de Ouigo Madrid-Valencia sufre dos paradas y acumula una hora de retraso
- La EMT pondrá 58 váteres fijos para sus conductores: se acabó el peregrinaje por los bares
- Los trabajadores de Ford tendrán que devolver hasta en cuatro nóminas lo cobrado dos veces por el ERTE
- Berry' Navarro, mánager: “'Limpiar' la casa de Joaquín Sabina nos creó enemistades, pero eso le salvó la vida”
- Javier Burgos, valenciano superviviente del accidente de Adamuz: 'En ese instante solo pensé una cosa; me di cuenta de que estaba vivo
- El temporal ya anega el paseo marítimo del Perelló y obliga a extremar la precaución
- La Aemet anuncia un nuevo envite meteorológico: nevadas en Valencia esta misma semana