Vox se querella contra el presidente y la expresidenta de ADIF por homicidio y otros cinco delitos que relacionan con la tragedia de Adamuz

Vox ha venido a sumarse a las acciones penales ya emprendidas por otros organismos frente a la tragedia ferroviaria en Adamuz y ha presentado querella contra la expresidenta de Adif, Pardo de Vera y el actual responsable de este organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Marco de la Peña, por un total de seis delitos entre los que se incluyen el de homicidio imprudente.

Los de Santiago Abascal consideran a ambos responsables de una grave negligencia por falta de mantenimiento en las vías ferroviarias, según han anunciado este jueves en un comunicado. Piden a la jueza la declaración de los responsables de ADIF, pero también que cite como testigos al actual ministro de Transportes, Oscar Puente, y de su antecesor en el cargo, José Luis Ábalos.

Además de un delito de homicidio imprudente por imprudencia grave, Vox atribuye a Pardo de Vera --ya imputada en la trama Koldo por presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública realizadas por este organismo-- y el actual responsable del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias por delitos contra los trabajadores por infracción muy grave del deber de cuidado. Agrega los delitos de prevaricación (por omisión) malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude en contrataciones públicas.

En la querella, Vox afirma que la pérdida de vidas, las lesiones de víctimas, y la restitución de la confianza de los usuarios en la utilización del tren obligan a analizar el estado de la red ferroviaria en todo el trayecto, así como el procedimiento de toma de decisiones relacionadas con el accidente que ha costado la vida a al menos 43 personas. Agregan que es "evidente la responsabilidad de los querellados" dada la existencia de un resultado objetivo como son los fallecimientos, lesionados, y los daños materiales vinculados al accidente en la localidad cordobesa.

Avisos de maquinistas

En su nota de prensa, la formación política alude a los diferentes avisos "que se han producido a lo largo de los últimos meses (incluso años) en referencia a las incidencias y averías que se han producido en el tramo donde ha sucedido el brutal accidente: por parte de los maquinistas, el sindicato MAF, InfoAdif y numerosos usuarios".

Estos avisos también son señalados en otras acciones penales que ya se han presentado ante el juzgado de Montoro que asume la investigación como es la denuncia de Liberum, que se dirige contra Pedro Lekuona, director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF); David Gómez, director corporativo de Seguridad en la Circulación de ADIF; y Francisco Martín, subdirector de Circulación alta velocidad de ADIF. Esta organización les atribuye delitos de homicidio por imprudencia grave, lesiones y un delito contra derechos de los trabajadores.

Ante la jueza que ha realizado las primeras diligencias --relacionadas con el levantamiento e identificación de los cadáveres y la recopilación de datos de los heridos--, además de recibir el resultado de las primeras investigaciones de la Guardia Civil también se han personado otras organizaciones habituales en las causas judiciales que se mantienen abiertas contra el Gobierno y el entorno del presidente Pedro Sánchez, como son Iuistitia Europa, Hazte Oír y Manos Limpias.