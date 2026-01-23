Azcón reivindica su gestión en el Gobierno de Aragón en un arranque de campaña con ataque a Pilar Alegría: “Se avergüenza de ser del PSOE”

El candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha comenzado la campaña en la misma localidad en la que inició su carrera a la jefatura autonómica que alcanzó en 2023. Cuarte de Huerva, foco del cinturón de Zaragoza, ha vuelto a ser el municipio seleccionado por los populares para optar a la reelección autonómica.

Una cita en la que ha reivindicado su gestión en servicios como Educación o Sanidad, en la que ha celebrado “la generación de riqueza y empleo” al calor de las grandes inversiones y ha tenido ataques a Pilar Alegría, “que se avergüenza de ser del PSOE” y a la que ha calificado de “la traición a Aragón en persona” por su defensa del modelo de financiación impulsado por el Gobierno central y ERC.

Azcón, como en su primer acto en Valdespartera, ha vuelto a reclamar el foco en Aragón y el rechazo a que los líderes nacionales sean los cabezas de cartel de la campaña. "Estas elecciones van de que el PP tiene que contar lo que hemos hecho y contar la verdad", ha resumido el líder popular, que ha criticado bastante el papel de Pilar Alegría: "Se merece tener el peor resultado de la historia, porque es la traición en persona a los intereses de Aragón". Ahí, el jefe del Ejecutivo autonómico ha unido la financiación autonómica con los escándalos de acoso sexual y de corrupción que han rodeado al PSOE en los últimos meses.

"Hay que contarle a la gente que a Aragón le va mejor con el PP y tenemos que conseguir ampliar la mayoría el 8F para seguir cambiando la historia de la comunidad", ha resumido Azcón, que ha puesto en valor la estrategia de la DGA para fijar médicos en los pueblos deshabitados ("el mundo cambia en esos pueblos cuando llega uno de esos médicos") y ha ratificado su apoyo a la educación concertada, que volverá a estar en el programa electoral de los populares. "Salimos a ganar contando la verdad", ha afirmado Azcón, que no se fía de las encuestas y ha prometido "ir a la ataque". Es la primera vez, según ha hecho memoria, que los datos le dicen que será el vencedor de las elecciones: "Lo tenemos hecho y es lo peor que hay. En 2019, cuando me presenté a alcalde, le decían a mi madre que no iba a ganar".

Azcón, sabiéndolo o no, ha escogido el mismo espacio que el expresidente socialista, Javier Lambán, seleccionase en 2023 para los comicios autonómicos de aquel mes de mayo. El jefe popular ha estado acompañado por Elena Lacalle (alcaldesa de Cuarte desde 2023), Ramón Celma (presidente del PP en la provincia de Zaragoza) y Cuca Gamarra, vicesecretaria general de Regeneración Institucional a nivel nacional.

Gamarra: “En Aragón no se presenta el PSOE, sí el sanchismo”

La representante del PP nacional en el inicio de campaña popular ha sido Cuca Gamarra. “Hay que votar con contundencia al PP”, ha defendido la responsable de Regeneración Institucional en Génova, que ha defendido que los comicios son “para seguir caminando juntos” tras la senda marcada por Azcón. “No soy objetiva, le conozco desde hace muchos años y sé de su capacidad de transformación y de conseguir cosas”, ha admitido Gamarra. Tampoco lo fue Azcón, que ha aseverado minutos después que la riojana volverá a Aragón "como ministra" en un futuro no muy lejano, según los deseos conservadores.

“Desde la distancia”, la vicesecretaria nacional de los conservadores ha celebrado el momento económico de Aragón y ha puesto los comicios en clave nacional: “Es el momento de decirle a Sánchez que hasta aquí hemos llegado”. Un plebiscito ante el Gobierno central, porque “la alternativa no puede ser el sanchismo” y ha lamentado que Pilar Alegría, candidata del PSOE, “la que estuvo en el Parador de Teruel y no se enteró de nada”, sea la elegida por el socialismoa ragonés.

“El PSOE no se presenta, el sanchismo sí”, ha resumido Gamarra, que ha analizado que el actual secretario general de los socialistas “ha secuestrado al PSOE” y ha criticado que la candidata aragonesa “haya defendido en primera persona una financiación con privilegio para el independentismo”. “Ha sido designada para estar al servicio de Sánchez y callar a Aragón”, ha resumido la exnúmero 2 del PP, que ha acusado a Vox, sin mencionar al partido de Santiago Abascal, de “bloquear” al Gobierno autonómico.

El presidente provincial del PP, Ramón Celma, ha defendido que los conservadores tienen que “sacar pecho” de la acción de dos años y medio del Gobierno autonómico. “Tenemos que contar las cosas que hemos hecho”, ha resumido Celma, que ha aseverado que “el PP tiene que canalizar el voto inteligente”, porque es “el voto que más cabrea a Sánchez es el del PP”.