Elecciones en Aragón
Alegría pone el foco en la salud de las mujeres y propone adelantar el cribado de cáncer de mama a los 45 años
La candidata socialista también promete una unidad específica en la Atención Primaria para la menopausia y la salud sexual y reproductiva y que las mujeres puedan ser atendidas a los 40 años para la reproducción asistida
Alberto Arilla
Pilar Alegría, la candidata socialista a la Presidencia de Aragón, se ha comprometido este sábado desde Utebo, en el segundo día de campaña electoral, a promover una serie de medidas para mejorar el sistema de salud pública de la comunidad si sale elegida, especialmente en tres cuestiones que afectan directamente a las mujeres. La primera, la mejora del sistema de cribados para detectar y prevenir el cáncer de mama.
En estos momentos, las mujeres deben esperar a los 50 años para hacerse la primera mamografía, en un abanico que abarca hasta los 70. Alegría, en ese sentido, se ha comprometido a adelantarlas a los 45 años y ampliarlas hasta los 72, siete años extra que, según defiende, servirán para "mejorar la detección temprana de los cánceres".
La líder socialista también ha abordado la "necesidad de crear unidades específicas en la Atención Primaria para la salud de la mujer". Unas unidades que, fundamentalmente, se centrarían en la menopausia y los temas relacionados con la salud sexual y reproductiva.
Y, en línea con esto último, Alegría también ha prometido ampliar la edad para poder ser atendida en la unidad de reproducción asistida. "Cada vez más mujeres quieren ser madres y, a según que edades, ya no les atienden", ha desgranado la candidata, que propone que sea a partir de los 40 años cuando puedan ser atendidas en esta unidad especializada.
"Son tres medidas muy sencillas pero muy importantes", ha sentenciado Alegría, que ha participado en un encuentro en Utebo con "muchísimas mujeres de la zona y de los pueblos de alrededor". "Hemos hablado de problemas que les afectan directamente a ellas, sobre todo en la falta de servicios en el día a día desde el punto de vista de la sanidad, pero también de la educación y con un capítulo muy importante dedicado a la dependencia y a las listas de espera", ha afirmado.
