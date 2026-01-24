'En clave Levante-EMV' aborda el trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba)

El pasado domingo, una noticia nos dejó a todos conmocionados. En un primer momento, se informó de que un tren de la compañía Iryo había descarrilado a la altura de Adamuz, localidad de la provincia de Córdoba. Poco después, se confirmó que otro convoy de Renfe, que circulaba en sentido contrario, había colisionado con el primero.

La tragedia de Adamuz se ha convertido, sin duda, en uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia de España y en el primero de gran gravedad ocurrido en la red de alta velocidad del país. La cifra de fallecidos asciende a 45 personas, con más de un centenar de heridos. Para ofrecer un mayor contexto, contamos con el periodista de Levante-EMV Lluís Pérez.

En el programa de esta semana queremos contextualizar lo ocurrido para entender la magnitud de la tragedia. ¿En qué punto se encuentra la investigación? ¿Tiene este accidente relación con una posible falta de inversión ferroviaria? ¿Existe una sensación de inquietud o psicosis entre los usuarios del tren y de la alta velocidad?

Trasladando la problemática a la Comunitat Valenciana, existe además una reivindicación histórica: el corredor Mediterráneo. ¿Cuál es su estado actual?

La infrafinanciación es otra de las claves. ¿Afecta al estado de las vías y de los convoyes valencianos? ¿Debemos estar preocupados?

Todas estas preguntas las abordamos en En clave Levante-EMV.