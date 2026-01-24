Ultimátum del PP a Sánchez: o comparece sobre Adamuz la semana que viene en el Congreso o lo citará en el Senado

El PP ha avisado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que si no da cuenta la próxima semana al Congreso del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que se ha cobrado la vida de 45 personas, lo citarán en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta para hacerlo comparecer. Asimismo, el principal partido de la oposición ha reclamado que la comparecencia del presidente sea monográfica sobre la tragedia, después de que el propio presidente haya solicitado comparecer sobre distintos asuntos, entre ellos el accidente ferroviario. Una comparecencia que estaba prevista para el mes de febrero y que los populares quieren adelantar.

"Es el momento de dar más certidumbre, más transparencia, de contar lo que ha pasado, y no de atacar al que quiere pedir explicaciones", ha manifestado el vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, en unas declaraciones remitidas a los medios.

Bravo ha recordado que el pasado jueves el PP ya pidió la comparecencia de Sánchez en el Pleno del Congreso antes de que acabe el presente mes de enero, pero no para hablar de cuestiones internacionales como Groenlandia, Estados Unidos o Israel, sino para detallar lo ocurrido en Adamuz el pasado domingo. "Y no en febrero, sino ya, con urgencia", ha destacado el diputado 'popular', incidiendo en que si no atiende su solicitud, será el Senado quien le cite.

La comparecencia del Gobierno no está prevista hasta la segunda semana de febrero, puesto que la primera es inhábil, y pasaría a ser después de la cita electoral en Aragón. Este mismo viernes, el jefe del Ejecutivo pidió comparecer 'motu proprio' en el Congreso para hablar del accidente ferroviario en Adamuz y para dar cuenta del contenido de las distintas reuniones internacionales en las que ha participado en las últimas fechas.

"Diluir la tragedia"

"Una comparecencia ómnibus" que el PP considera una "vergüenza" porque lo que pretende es "diluir" la tragedia y también las explicaciones en el Congreso. "Se trata de una mezcla de frivolidad e irresponsabilidad, pero lo más lamentable --sostienen fuentes 'populares'-- es la falta de respeto por las víctimas".

Es por ello que el PP va a intentar "por todas las vías" que Sánchez acuda al Congreso y así lo han formalizado este mismo sábado con el registro de una petición que reclama la presencia del presidente para que informe "sobre las causas, consecuencias y medidas adoptadas en relación con los accidentes ferroviarios de 18 y 20 de enero en las provincias de Córdoba y Barcelona".

Esta comparecencia por la tragedia ferroviaria, que debe ser primero calificada por la Mesa del Congreso el próximo martes, está pendiente de que se fije fecha, que podría ser la próxima semana o más adelante. Sin embargo, los 'populares, como ya avisó su líder, Alberto Núñez Feijóo, insisten en que si no atiende la urgencia de su petición, le hará comparecer en el Senado.

En este punto, el PP ha recordado a los grupos que pueden "abortar" la "trampa" de la petición de comparecencia realizada por Sánchez apoyando la comparecencia extraordinaria que la portavoz del PP anunció el pasado jueves y que supondría, si 176 diputados deciden finalmente apoyarla, que Sánchez compareciera en el Pleno la próxima semana, antes de que culmine el periodo no ordinario de sesiones.

"La falta de gestión tiene consecuencias"

Y es que, para Bravo, cuando hay "una falta de gestión", como ha ocurrido con los últimos accidentes ferroviarios ocurridos en España, "hay consecuencias", lo mismo que cuando "no se está en la gestión y se está en otras cosas" y cuando "no se ejecutan los presupuestos o ni siquiera se tienen".

El dirigente del PP ha querido dejar claro que su partido no se ha conformado con contar lo que estaba pasando sino que también ha hecho propuestas para "mejorarlo", como la disposición adicional que logró incluir en la Ley de Movilidad, en la que se exigía al ministro de Transportes, Óscar Puente, una serie de medidas.

Entre éstas ha destacado que informara de todas las incidencias que había por ámbito provincializado en la línea, que detallase las limitaciones temporales de velocidad y que diera cuenta de cuáles eran sus propuestas de solución, así como el ámbito presupuestario para dar respuesta. Para ello, ha recordado Bravo, tenía dos meses, plazo que acaba el próximo 5 de febrero.

Sin embargo, el diputado ha lamentado que Puente dijera este viernes en rueda de prensa que estas medidas estaban avanzadas pero que no haya trasladado aún "ni un solo papel y ni una sola información al conjunto de los españoles"

El PP "lleva tiempo" advirtiendo

De ahí que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, esté pidiendo explicaciones urgentes sobre los últimos siniestros ferroviarios para, posteriormente, exigir las responsabilidades "a quien corresponda, caiga quien caiga, pero con la información de los técnicos, que es lo que realmente da seguridad y certidumbre".

Bravo ha recordado que el PP "lleva tiempo" advirtiendo de cuál es la situación del sistema ferroviario en España poniendo como ejemplo que en septiembre del 2025 la Comisión de Transportes trasladó a Puente que había "más de 3.000 incidencias" que se habían producido en el ámbito de la línea Madrid-Barcelona, lo que el ministro calificó de "bulos".

Pero lo cierto es que, pese a las advertencias y tras los accidentes de los últimos días, los pasajeros saben que subirse a un AVE "hoy no es igual que antes", como los maquinistas lo llevan denunciado "desde hace mucho tiempo" sin que el Ministerio de Transportes y el Gobierno hayan hecho "nada".