Puente elude comparaciones con Mazón: "Yo no estaba escondido"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, afirma que cualquier comparación de su gestión del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que se cobró 45 vidas, con la de Carlos Mazón de la dana en Valencia le parece "ofensiva", porque él ha estado "en todo momento" al frente de sus responsabilidades y "no estaba escondido".

El ministro añade, en una entrevista concedida al diario El País y publicada este domingo, que a Mazón nadie le culpa de la dana del 29 de octubre de 2024: "Si ha tenido que dimitir es porque no estuvo al frente del operativo y porque su actuación puede haber contribuido a generar más daño por no estar en su puesto". "Yo estaba al frente de mis responsabilidades en todo momento. No estaba escondido. He dado toda suerte de explicaciones. No encuentro parecido con Mazón por ningún lado. Si el listón es Mazón, yo estoy muy lejos", defiende el titular de Transportes.

Puente detalla que recibió el mensaje sobre el accidente a las 20.00 horas el domingo pasado y fue a las 20.30 al centro de control de tráfico de Adif y volvió a su casa el martes por la noche "con la misma ropa". "Según llegó, se produce el accidente de Rodalies. Imagínense. Creí que estaba soñando. Y esa noche tampoco dormí. He dado ruedas de prensa de dos horas y entrevistas. No he tenido ni un minuto para pensar en mí mismo. Estoy preocupado por lo que tengo que resolver", agrega.

Puente comenta que está centrado en buscar soluciones dentro de un marco de colaboración máxima con todas las instituciones y que lo más importante son las víctimas y sus familias, y, a continuación, volver a poner en marcha el servicio ferroviario en Andalucía, que está interrumpido desde el accidente. "Ese es mi trabajo. Las guerras políticas se las dejo a Feijóo (el líder del PP). A mí no me van a encontrar en su fango", subraya.