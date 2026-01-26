El Gobierno creará este año 500 plazas de jueces en España

Ministerio de Justicia ha anunciado este lunes que se crearan 500 plazas de jueces, una cifra récord. El objetivo, según el Ejecutivo español, convertir la Administración de Justicia "en un servicio público más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía".

Este incremento de plazas judiciales, según fuentes del Ministerio, es posible gracias a la ley de eficiencia de la justicia, que entró en vigor en abril de 2025. Esta norma introduce una reorganización profunda en la Administración de Justicia. Así, elimina los juzgados unipersonales y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única oficina de apoyo técnico.

El nuevo modelo permite así crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros. Crear un juzgado tradicional, en cambio, costaba alrededor de 500.000€. Por tanto, la creación de las 500 unidades judiciales proyectadas para este año tendrá un coste de 55,7 millones de euros, mientras que con el modelo anterior hubiese sido de 260 millones.

Del total de 500 nuevas plazas para todo el país, 363 serán para tribunales de instancia, 2 para el Tribunal Central de Instancia y 85 para órganos colegiados como las audiencias provinciales (71), los tribunales superiores de Justicia (7), la Audiencia Nacional (4) o el Supremo (3). Las 50 restantes serán plazas de adscripción territorial, destinadas a un territorio, pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo en sus tribunales (conocidas como JATs). En total, la planta judicial actual, que cuenta con 5.876 plazas, crecerá un 8,5% en un solo año en el Estado.

La distribución de las nuevas plazas se ha realizado atendiendo a criterios objetivos como la litigiosidad y la población de cada comunidad autónoma y teniendo en cuenta los informes de carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial y las propuestas de las propias comunidades con la competencia transferida y de los tribunales superiores de Justicia. Teniendo en cuenta estos criterios, los territorios que recibirán más nuevas plazas son Andalucía, Catalunya, Madrid y la Comunitat Valenciana. La creación y distribución de las 500 nuevas unidades judiciales se detalla en un real decreto que inicia ahora su tramitación. Además de las 500 anunciadas para 2026, sigue su tramitación parlamentaria el proyeto de ley de ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, que prevé la convocatoria de 2500 plazas de jueces y fiscales en tres años, un récord histórico que supondrá un incremento del 42,5%. El Ministerio también sigue reforzando los cuerpos de gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y auxilio judicial, con la convocatoria de 1.155 plazas el pasado mes de diciembre