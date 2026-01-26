El juez del caso Villarejo rechaza volver a imputar a Cospedal en la Operación Kitchen

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha rechazado la solicitud del PSOE de volver a interrogar en calidad de imputada a la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la causa en la que investiga las cloacas policiales y cuyo principal imputado es el excomisario José Manuel Villarejo, tras aparecer nuevos audios de la política relacinados con distintos capítulos cuando menos cuestionables, como la 'Operación Cataluña' o el caso Kitchen. El magistrado no aprecia en ninguno de ellos "datos relevantes" que le lleven a cambiar la condición de la número dos del partido bajo la presidencia de Mariano Rajoy.

El magistrado, que hace suyo el informe de Anticorrupción, también rechaza citar como investigados, al exmarido de Cospedal, el empresario Ignacio López del Hierro, y al representante legal del PP. La resolución califica la petición de la acusación popular que ejerce el PSOE de "contraria a la verdad" y "errónea en los términos en los que se presenta”, por considerar que su derecho de acción no le permite "alcanzar" el "carácter injurioso" que utiliza contra él y el anterior instructor, el juez Manuel García Castellón, así como contra Anticorrupción, al llegar a atribuierles una "ocultación de pruebas incriminatorias”, afirmación que, según el magistrado, "aparece desmentida en el propio curso de los autos”.

En opinión del magistrado, la transcendencia pública de dichas acusaciones afecta “al honor de este instructor” y mengua la confianza de la ciudadanía en la justicia. “El examen de lo solicitado, la comprobación del conocimiento y disposición de las grabaciones por la acusación particular del PSOE, quien las utilizó en diversos recursos formulados, solo pone de manifiesto la intencionalidad de deslegitimar a este instructor y al ministerio fiscal en la tramitación de este procedimiento, acusándole de hechos de enorme gravedad que no se corresponden con las actuaciones, trasladando a la opinión pública, de un modo perverso, un intento de protección de la señora Cospedal que no se desprende de lo actuado, como se evidencia en los fundamentos posteriores y como la propia Sala de lo Penal ha tenido ocasión de manifestar con anterioridad”, subraya.

El exomisario José Manuel Villarejo. / Europa Press

Sin datos relevantes

En su auto, Piña repasa lo actuado hasta el momento en el marco de este procedimiento y señala que los audios en los que se basa el PSOE para solicitar las diligencias no son nuevos, porque ya se encontraban en las actuaciones, además de que se obtuvieron en fuentes abiertas, lo que les puede restar veracidad, y “sin que la audición completa de los mismos aporte nuevos elementos relevantes”. El magistrado cita que aparecieron en el canal de Telegram del eurodiputado Alvise Pérez, con cuatro causas abiertas en el Tribunal Supremo, y también fueron aportado por el empresario Javier Pérez Dolset, imputado junto a la militante socialista Leire Díez en la causa en la que se investiga si buscaron desacreditar al teniente coronel Antonio Balas, al frente de investigaciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez, y a fiscales Anticorrupción.

El magistrado explica que los tres audios objeto de examen no constituyen elementos nuevos para motivar una instrucción independiente a la denominada Operación Kitchen (el operativo policial puesto en marcha supuestamente con el objetivo de sustraer al tesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso Gürtel) para solicitar una acumulación posterior a ese procedimiento, que ya se encuentra en la Sala de lo Penal pendiente de juicio.

Dos de esos audios, recuerda el magistrado, ya los examinó y por auto de 13 de septiembre de 2022 rechazó reabrir la causa para Cospedal, una decisión que fue refrendada por la Sala de lo Penal. El tercero de los audios, añade, carece de relevancia penal para una reapertura, al no contener elementos incriminatorios, sin perjuicio de la incidencia política que pueda tener.

En concreto, indica el auto, en dicho archivo se hace referencia a la conversación sostenida entre Cospedal y Villarejo, en la que este le muestra los problemas derivados de la investigación que se le estaba realizando sobre sus cuentas bancarias. En dicha conversación, Cospedal manifiesta, tal y como se recoge en el escrito que pedía su imputación, que se pondrá en contacto con el ministro de Economía, en ese momento Luis de Guindos y con la Fiscalía General del Estado.

“Ninguna constancia hay de que realizara esas gestiones, pues el procedimiento contra el señor Villarejo no tuvo paralización ni incidencia alguna en ambos ámbitos". Sus "cuentas bancarias fueron objeto de investigación, bloqueo y embargos, y su detención se produce siete semanas después instada por la Fiscalía Anticorrupción. La mera manifestación 'me voy a ocupar de eso' no es suficiente para deducir la existencia de una acción destinada a su realización, que de haberse efectuado podría ser calificada como un delito de tráfico de influencias, pero como observamos por el curso de los hechos, no hay ninguna evidencia que dicha intervención se produjera y tuviera incidencia en la situación procesal del señor Villarejo”, concluye la resolución.

Según el magistrado, el examen conjunto de las tres conversaciones entre Villarejo y Cospedal en las que se basaba el PSOE para reclamar su imputación no contienen elementos incriminatorios que se consideren suficientes para reiniciar una investigación que se encuentra sobreseída en relación a Cospedal. El conjunto de las mismas, como ya ha manifestado la Sala en resoluciones anteriores, dice el juez, se centra en el interés de los interlocutores en paralizar la publicación en medios de comunicación de lo que denominan “libretita”, “sin que se pueda observar un encargo por la señora Cospedal al comisario Villarejo para la realización de actuaciones delictivas que requiriesen la reapertura o el inicio de una nueva investigación”.