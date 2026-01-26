Junts se opone al real decreto del Gobierno y presenta su propia ley para revalorizar las pensiones

Junts parece dispuesto a asestar el primer golpe parlamentario del año al Gobierno en la votación del real decreto que contiene parte del 'escudo social' y que se debatirá este martes en el Congreso. Los posconvergentes, a través de una nota de prensa, han mostrado su rechazo a la norma que aprobó el Consejo de Ministros a finales de diciembre, y que debe ser ahora ratificada por la Cámara Baja, porque mezcla la revalorización de las pensiones con otras medidas con las que no están de acuerdo, como la prohibición de desahuciar a familias vulnerables. Así, los de Carles Puigdemont han registrado su propio proyecto de ley para garantizar la revalorización de las pensiones al coste de vida de cada comunidad.

"La revalorización de las pensiones es una cuestión de justicia social y no puede quedar secuestrada por decretos ley que mezclan medidas que no tienen nada que ver", ha denunciado la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras. En este sentido, los posconvergentes se han quejado de la "práctica habitual" del Gobierno de juntar en un mismo real decreto distintas medidas para realizar un "chantaje político" al resto de formaciones. "O aceptas todo el paquete o perjudicas a los pensionistas. Esto es inaceptable", ha continuado Nogueras.

En concreto, la dirigente de Junts se ha mostrado en contra de que el real decreto prorrogue la prohibición de desahuciar a personas vulnerables sin alternativa habitacional, la prohibición de los cortes de suministros básicos y el mantenimiento del bono social eléctrico. "Con estas medidas se castiga a los pequeños propietarios, muchos de ellos jubilados, que necesitan el alquiler de un piso para complementar una pensión a menudo insuficiente", ha denunciado.

"Quieren forzar la aprobación de medidas que impiden recuperar los pisos ocupados y que permiten los impagos", ha recalcado, en referencia a esa prórroga que fue pactada en diciembre entre EH Bildu y el Gobierno. Así, Nogueras ha avisado de que se pone "en riesgo" la mejora de las pensiones, aunque los posconvergentes han evitado señalar si votarán en contra, lo que haría decaer el real decreto al sumar sus votos a PP, Vox y UPN o si se abstendrán, dejando así una votación muy ajustada.

Su propuesta

Ante esta situación, los posconvergentes han registrado en el Congreso su propia proposición de ley para la actualización de las pensiones. "Presentamos una ley clara, especifica y concreta, centrada únicamente en garantizar pensiones dignas", ha dicho Nogueras. Uno de los matices de su norma es que plantea incorporar un "mecanismo de adecuación de las pensiones al coste de la vida de cada comunidad autónoma", según la nota de prensa.

"No se puede hablar de igualdad cuando vivir en Cataluña es mucho más caro que en otros territorios y las pensiones son exactamente las mismas", ha sentenciado. En concreto, el texto recoge la subida del 2,7% de las pensiones y después plantean que tanto las contributivas, como las no contributivas y otras prestaciones sociales se ajusten "al alza para adecuarse al coste de vida efectivo de cada una de las comunidades autónomas. No obstante, solo señalan que se atenderá "a las diferencias objetivas en el nivel de precios y en el coste de la vida entre comunidades autónomas, de acuerdo con los indicadores oficiales existentes", sin dar más datos.