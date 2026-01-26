Sánchez comparecerá el 11 de febrero en el Congreso por los accidentes en Adamuz y en Gelida
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo 11 de febrero en el Congreso para informar sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que perdieron la vida 45 personas. La pasada semana, el jefe del Ejecutivo registró en la Cámara Baja una iniciativa para comparecer a petición propia sobre "los últimos accidentes y la situación actual del servicio ferroviario" y la fecha escogida será el miércoles 11, en el primer pleno ordinario de este año.
Suscríbete para seguir leyendo
- Se entrega en Sueca para confesar que ha matado a un chico de 13 años, amigo de su hijo
- Un ataque de locura', la única explicación que da el presunto asesino confeso del niño de 13 años en Sueca
- El hijo del detenido da la misma versión, que fue su padre quien mató a cuchilladas a su amigo de 13 años
- Hartos de las apps de citas: cómo y dónde se liga en València
- Un abogado de Ontinyent ayudó a la trama que defraudó 50 millones con el IVA de los hidrocarburos
- Llombai suspende la celebración del Mercado Renacentista de los Borja por fuertes vientos
- València no tiene medios suficientes para regar sus 6.000 nuevos árboles
- Un hombre deja a otro en muerte cerebral de un puñetazo durante una riña en Gandia