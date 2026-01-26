Sánchez comparecerá el 11 de febrero en el Congreso por los accidentes en Adamuz y en Gelida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá el próximo 11 de febrero en el Congreso para informar sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que perdieron la vida 45 personas. La pasada semana, el jefe del Ejecutivo registró en la Cámara Baja una iniciativa para comparecer a petición propia sobre "los últimos accidentes y la situación actual del servicio ferroviario" y la fecha escogida será el miércoles 11, en el primer pleno ordinario de este año.