Los fiscales progresistas, decepcionados con Bolaños por olvidarles al crear 500 plazas de juez: "Traslada el riesgo de colapso"

La Unión Progresista de Fiscales, cuya postura suele ir habitualmente acorde con los postulados del Gobierno en materia de Justicia, considera, sin embargo, que el anuncio de creación este año de 500 plazas de jueces sin que se hable nada de nuevos puestos de fiscal es decepcionante para este colectivo. "Reformar la Justicia sin reforzar la Fiscalía no es modernizar el sistema: es trasladar el riesgo de colapso al eslabón que ya soporta una presión extrema", manifiestan en un comunicado que firma el Secretariado de esta organización.

El anuncio del Gobierno tiene como objetivo reforzar los nuevos tribunales de instancia, además de otros órganos como las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, y desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se ha vendido como "la mayor creación de plazas judiciales en un solo año de la historia judicial española".

Para esta asociación de fiscales, sin embargo, "no es razonable anunciar nuevas responsabilidades estructurales para la Fiscalía —que implican un incremento sustancial de carga de trabajo, especialización y dedicación— sin garantizar previamente que la carrera fiscal contará con los efectivos suficientes para asumirlas con plenas garantías". Por ello señalan que el anuncio les ha producido una "profunda tristeza, decepción y preocupación por el enfoque del anuncio y por lo que deliberadamente ha quedado fuera del mismo".