Feijóo se presenta ante sus socios europeos intentando liderar la posición en Venezuela y mitigando las quejas del campo por Mercosur

Alberto Núñez Feijóo asiste este viernes y sábado a la cumbre reservada de los líderes de su familia política comunitaria, el Partido Popular Europeo (PPE), que tendrá lugar en Zagreb (Croacia), con la intención de liderar la posición de los conservadores de la Unión Europea (UE) sobre Venezuela, a punto de cumplirse un mes de la operación de Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro, y de matizar el apoyo a Mercosur. Un asunto, este último, que el Partido Popular (PP) admite ya en privado que le hace un enorme daño en España, singularmente en las regiones de nuestro país donde más presente está el sector primario, cuyo enfado con el acuerdo parece capitalizar la extrema derecha de Vox.

El encuentro será un encierro al que asistirán varios gobernantes europeos, como el canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro polaco Donald Tusk, el jefe del Gobierno de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides y el anfitrión, el primer ministro croata, Andrej Plenkovic. También otros dirigentes de menor rango pero que igualmente forman parte de gobiernos con asiento en el Consejo Europeo, como el vicepresidente italiano, Antonio Tajani, o el vicepresimer ministro de Bélgica, Vincent Van Peteghem. Además, claro está, de otros homólogos de Feijóo que, como el líder de la oposición española, no tienen responsabilidades de gobierno. Con todos los citados Feijóo, representante del partido tradicional de la derecha en la cuarta economía del euro, mantendrá encuentro bilaterales durante este viernes y sábado.

Además de Venezuela y Mercosur, Feijóo llega con un asunto sobrevenido por la actualidad doméstica, que no es otro que el plan de regularización masiva de inmigrantes aprobado esta misma semana por el Consejo de Ministros, tras el acuerdo entre el PSOE y Podemos anunciado el pasado lunes y que el presidente del PP no ha dudado en tildar de "cortina de humo" para desviar la atención de la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) y del caso que se vive en el Rodalies en Catalunya.

Fuentes de la dirección del PP trasladan que en el ámbito comunitario existe "preocupación" por la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Feijóo trasladará a sus correligionarios que la regularización se hace "dando la espalda al debate parlamentario y siguiendo criterios distintos de los fijados en la Unión Europea", en referencia al pacto migratorio europeo que los conservadores consideran violentado por dicho plan de regularización.

Prioridades para 2026 en comercio, seguridad o inmigración

Formalmente, la cumbre del PPE servirá para fijar las prioridades del año 2026 que comienza, en materias troncales como el comercio, la agricultura, la seguridad o la inmigración, además de diversas cuestiones de política internacional, con focos evidentes como el futuro de las relaciones trasatlánticas o la evolución de la guerra en Ucrania, donde los principales líderes europeos ya han manifestado su intención de contribuir a una eventual misión de paz sobre el terreno.

En cuanto al comercio, y ahí entra Mercosur, el acuerdo de la UE con Latinoamerica negociado desde hace décadas, y que tanta indignación y revueltas ha levantado los últimos años en el campo, incluidas las protestas recurrentes de tractores en Bruselas y otras capitales europeas, será quizás el asunto en el que los conservadores más pretenden afinar el tiro. La filosofía principal es defender ese y otros acuerdos comerciales, como el que la Comisión Europa de Ursula von der Leyen, otra distinguida representante de la familia del PPE, acaba de firmar esta misma semana con la India. Pero siempre y cuando, y en eso pondrá especial acento Feijóo, cuenten con cláusulas de protección dirigidas especialmente a los agricultores y ganaderos.

Desde hace tiempo, en las direcciones autonómicas del PP en comunidades como Andalucía, las dos Castillas, Extremadura o Aragón, ahora en plena campaña electoral, se confiesa una enorme preocupación por lo que ha supuesto Mercosur y una cierta tardanza o falta de reflejos en la reacción del partido. El pasado día 22 Feijóo trató de ser pedagógico en un prolijo mensaje en las redes sociales, que comenzó asegurando comprender "que la situación geoestratégica aconseja formalizar una alianza entre la Unión Europea y América Latina", aunque matizando a continuación que "la posición del Partido Popular no ha cambiado".

El presidente del PP dejó claro entonces que Mercosur debería acompasarse a las citadas cláusulas de protección, así como al refuerzo de controles en la frontera y a la disminución de las exigencias a los agricultores. Pese a todo, y tratando de ver el vaso medio lleno, las mismas fuentes populares que han palpado sobre el terreno la preocupación del campo, que tradicionalmente se manifiesta con mayor intensidad en los primeros meses del año, aseguran que andado el tiempo no todos los representantes del sector primario se verán perjudicados por Mercosur, porque incluso podrá abrirles mercados, si bien admiten que para otros supondrá la entrada de una competencia que consideran desleal, por la distinta vara de medir, por ejemplo en los requisitos fitosanitarios, con respecto a productos cultivados al otro lado del Atlántico.

En cuanto a Venezuela, Génova presume desde hace tiempo de haber marcado el paso del PPE. Y de hecho así se lo dijo el candidato opositor a Maduro, Edmundo González, exiliado en Madrid, al líder comunitario de los populares, el alemán Manfred Weber, en el encuentro que ambos mantuvieron recientemente con Feijóo en la capital de España.

Feijóo aboga por dar pasos decisivos en una transición democrática creíble, entre ellos la liberación de más presos políticos del chavismo y la celebración a la mayor brevedad posible de unas elecciones libres en Venezuela. Y todo ello con un mayor protagonismo del que hasta ahora han tenido el propio González y la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Una postura que el líder popular, a diferencia de algunos sectores influyentes en la derecha española, como la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) del expresidente José María Aznar, pretende sostener sin entrar en confrontación directa con la administración de Donald Trump, que indubitadamente ha apostado por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez como los líderes que pilotarán la nueva etapa en aquel país.