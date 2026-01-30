Desembarco de líderes nacionales en la campaña aragonesa: IU y Podemos se contraprograman en sus mítines

El fin de semana central de la campaña electoral para las elecciones autonómicas de Aragón el próximo 8 de febrero estará plagado de mítines de los líderes nacionales de los partidos. PP, PSOE, Sumar, IU y Podemos traerán a sus máximos dirigentes en distintas citas, muestra de la lectura nacional de estos comicios autonómicos, y del apoyo de los partidos

Este sábado, se da la circunstancia de que los líderes de Podemos e Izquierda Unida coincidirán, a la misma hora, en Zaragoza. Ambas formaciones, que mantuvieron reuniones en busca de una coalición de izquierdas de cara a esta convocatoria electoral, sin éxito, ahora organizan el acto central de su campaña a la misma hora y en la misma ciudad. Su electorado tendrá que elegir por una papeleta y también por asistir a uno de los dos grandes actos de sus campañas.

Por un lado, Izquierda Unida-Movimiento Sumar celebrará su acto central de campaña a las 12.00 horas en la sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza. En este acto, la candidata a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Marta Abengochea, estará arropada por la ministra de Infancia y Juventud del Gobierno de España, Sira Rego; el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo; la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, y la número 2 de la lista de Sumar al Congreso, Laura Vergara.

Por el otro, Podemos-Alianza Verde reunirá también a sus máximos representantes en el acto central de campaña junto a su candidata a la Presidencia de Aragón, María Goikoetxea. Así, en un acto que se celebrará también este sábado a las 12 horas, pero en el centro cívico Delicias de Zaragoza, estarán la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la europarlamentaria Irene Montero; el secretario de Antirracismo, Serigne Mbayé; el coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde; y el candidato por Huesca, José Ángel Pérez.

Además, Chunta Aragonesista, que también compite por ese electorado de izquierdas a la izquierda del PSOE, celebrará su acto central de campaña el sábado, por la tarde, en Zaragoza, en el mismo escenario que los podemistas, el centro cívico Delicias. El candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Pueyo, estará acompañado por miembros de su candidatura y con "partidos hermanos", como Joan Baldoví, de Compromís, o Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Según fuentes del partido, la música de Álex Pardos cerrará la jornada "en un ambiente combativo y cargado de energía, para reponer fuerzas y afrontar la última semana hasta el 8-F".

Sánchez y Feijóo, en Aragón el domingo

El Partido Popular y el PSOE reservan el domingo por la mañana para sus mítines centrales de campaña. El presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, visitará por segunda vez Aragón en esta campaña electoral, con un mitin a las 11.00 horas en Teruel.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, estará en Calatayud a las 12.00 horas, en el acto central de la campaña y el primer mitin protagonizado por Feijóo, que acompañará al presidente aragonés y candidato a la reelección, Jorge Azcón.

Además, la candidata de IU-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, celebrará un segundo acto central, esta vez en Huesca, a las 12.00 horas, con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, exlíder de Sumar, Yolanda Díaz, y la ministra de Infancia, Sira Rego. Se da la circunstancia de que Yolanda Díaz asistirá, de este modo, al mitin central de IU-Movimiento Sumar, pero no estará en el de Chunta Aragonesista, que forma parte de la coalición en el Congreso de los Diputados.