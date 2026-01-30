El Supremo ordena entregar a González Amador 10.000 euros de la condena al exfiscal general

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha pedido al empresario Alberto González Amador que le informe de una cuenta bancaria de la que sea titular "a efectos de transferirle la cantidad de 10.0000 euros, acordada en concepto de responsabilidad civil" del total de los 17.500 que han sido entregados por la Unión Progresista de Fiscales a nombre de Álvaro García Ortiz . Este total responde a la multa y a la responsabilidad civil que le fueron impuestas al ex fiscal general del Estado al ser condenado por cometer un delito de revelación de datos reservados contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En la diligencia de ordenación dictada en la pieza de ejecución de la sentencia, a la que ha tenido acceso El PERIÓDICO, se da cuenta de la aportación de García Ortiz, que fue obtenida en un "crowfounding" impulsado por la Unión Progresista de Fiscales a la que éste pertenecía. Concretamente, la Sala ordena a transferir a favor del Tesoro Público la cantidad de 7.200 euros a la que fue condenado en concepto de multa y pide los datos bancarios al empresario para entregarle los 10.000 restantes.

Tal y como informó este diario, en solo un mes los fiscales progresistas consiguieron recaudar "íntegramente las responsabilidades pecuniarias" a las que fue condenado el exfiscal general. La campaña de recaudación se hizo pública el pasado 22 de diciembre y desde entonces, según la asociación "decenas de fiscales, de todos los territorios y categorías, han respondido a un llamamiento" que, según sus organizadores, "no era económico, sino ético".

Origen del dinero

El Supremo requirió a la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, que manifestara "la naturaleza y finalidad del ingreso de 17.200 euros efectuado en la cuenta de depósitos y consignaciones" del juzgado como consecuencia del fallo de la sentencia que inhabilitó al último fiscal general para ejercer esta función por dos años, lo que precipitó su salida del cargo. Desde los Servicios Jurídicos del Estado respondieron el pasado miércoles que este importe se entregó "a todos los efectos, siendo los fondos empleados procedentes de aportaciones voluntarias cuya canalización y coordinación fue asumida por la Unión Progresista de Fiscales". García Ortiz asumía dicho pago "como propio".