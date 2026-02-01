IU, Sumar, Más Madrid y Comuns ultiman el lanzamiento de su nueva coalición para las generales

El proyecto político que recoge el testigo de Sumar está ya en la fase previa al lanzamiento. Los partidos que están en el Gobierno dentro del ala liderada por Yolanda Díaz -IU, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar- ultiman el acto donde renovarán su alianza con un nuevo proyecto que aspira a ser el germen de una opción electoral para las próximas generales.

La puesta de largo se prevé para la segunda quincena de febrero, tras aplazarse por las elecciones de Aragón. Uno de los debates que hay abiertos es precisamente sobre el formato del acto de presentación, si debe contar o no con los perfiles más relevantes de la izquierda o si, por el contrario, no debe verse contaminado por personalismos.

Los cuatro partidos con presencia en el Gobierno formaron hace meses un grupo de trabajo que funciona de facto como una dirección política, un órgano para la toma de decisiones para dar comienzo a la nueva dinámica que regirá en la nueva coalición. Esta futura alianza bien podría tener una organización similar a la de Compromís, donde varias formaciones mantienen una coalición estable, más allá de las citas electorales, y en la que conviven distintas sensibilidades.

Después de la experiencia de Sumar, fuertemente marcada por las decisiones de Yolanda Díaz, ahora los partidos buscan romper esa dependencia para esta nueva fase, que se abre con el ciclo electoral ya en marcha. Una de las voces que han reivindicado con más fuerza esta ruptura ha sido Izquierda Unida. Su coordinador, Antonio Maíllo, decretó el fracaso del proyecto de Yolanda Díaz como pegamento de la izquierda. "Es evidente que la coalición Sumar, tal y como la conocemos ahora, no es un instrumento capaz de aglutinar al conjunto de organizaciones políticas", apuntó en su último informe político.

Entre otras cosas, por las dinámicas personalistas que se habían instalado y que condujeron hace dos años a la ruptura con Podemos. Una ruptura que sigue más patente que nunca y que ha condicionado este ciclo electoral, donde los morados exigen el veto a Sumar para llegar a cualquier coalición con Izquierda Unida.

Maíllo también ha cuestionado el liderazgo de Yolanda Díaz, una figura que en Izquierda Unida aspiran a superar. El dirigente andaluz ha abogado por celebrar unas primarias a las que Díaz tenga que someterse en caso de intentar revalidar el cargo.

En IU también dan por hecho que hay que cambiar el nombre y buscar una nueva marca electoral para bautizar a la nueva plataforma, al considerar que "Sumar" ya está amortizado, al estar fuertemente vinculado a Díaz, a quien acusan de haber aprovechado el nombre de la coalición para nombrar a su propio partido, en lo que consideran una confusión interesada. El partido apuesta por una marca ya conocida en América Latina como es "Frente Amplio"-

Aunque no está claro que la coalición vaya a estrenar nuevo nombre en su acto de presentación, todos tienen asumido que esta alianza deberá renovar su marca, antes o después. Movimiento Sumar, que hasta ahora rechazaba abrir los debates sobre la marca y el liderazgo, ya se resigna a los cambios en esta nueva etapa. "Aquí está debate absolutamente todo: el proyecto político, los instrumentos democráticos de los que nos vamos a dotar el nombre y los liderazgos", defendió el lunes la coordinadora del partido, Lara Hernández, en rueda de prensa.

Las dudas sobre el liderazgo de Díaz en el futuro proyecto son también las que han generado reticencias a la hora de incluir a perfiles de primer nivel en el acto de lanzamiento de la nueva coalición. La vicepresidenta segunda dimitió de sus responsabilidades orgánicas en el partido Movimiento Sumar hace un año y medio, tras el fiasco de las elecciones europeas. Y, aunque se mantuvo en el Gobierno, carece de liderazgo orgánico.

Esta razón ha llevado a plantear a los organizadores la ausencia de primeros espadas en ese acto, que estaría presentado por cuadros medios, menos conocidos. Una circunstancia que restaría relumbrón al acontecimiento pero que garantizaría una puesta en marcha lejos de egos y protagonismos. Hay quien encuentra similitudes con la presentación de Ganemos, el germen de Ahora Madrid -partido de Manuela Carmena-, que se presentó en noviembre de 2014 en un acto en el Círculo de Bellas Artes (Madrid) donde asistieron perfiles técnicos y que estuvo más centrado en las propuestas políticas.

El objetivo es llegar a las generales con una plataforma consolidada, a la que poder sumar a otras formaciones, entre ellas Podemos. La enemistad manifiesta que han mostrado las exministras de Podemos, Irene Montero y Ione Belarra, hacia Yolanda Díaz hacen inviable que su figura pueda acercar posiciones para intentar reconstruir puentes. El partido morado, sin embargo, tampoco ha dado señas de buscar el entendimiento con el resto de fuerzas progresistas. Su principal objetivo ahora es reparar a Irene Montero y lanzarla como candidata de Podemos a las próximas generales.