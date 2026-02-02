García Ortiz, condenado
González Amador reclama que el ex fiscal general le pague los 64.778 euros que costó su abogado y rechaza que se pueda anular la condena
Insiste en la "interesada pasividad" de García Ortiz ante la difusión en una nota de la Fiscalía de los datos sensibles de su cliente
El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, se opone a la nulidad de la condena impuesta por el Tribunal Supremo al exfiscal general el Estado, Álvaro García Ortiz y le reclama el pago de los honorarios que le costó su abogado, que ascienden a un total de 64.778 euros según la documentación a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.
En el escrito, el letrado que ejerce en su nombre la acusación, Gabriel Rodríguez Ramos, argumenta que no se ha producido vulneración de derechos que justifique la nulidad de la condena. La petición de anulación es una cuestión meramente formal, pues sin intentar este paso García Ortiz no puede presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que es la instancia en la que deposita su confianza para lograr la revertir el criterio del alto tribunal.
Entre otros argumentos, la acusación expone la "indiferencia institucional" de la Fiscalía a cargo de ante la pública difusión de los dos electrónicos que expresaban el inicio de un trámite de conformidad por parte del empresario y el fiscal con el que trataba de cerrar el procedimiento de fraude que se había abierto contra él. "Solo es entendible a partir de la interesada pasividad de quien encarnaba entonces la cabeza jerárquica del Ministerio Fiscal", señala.
