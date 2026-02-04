Azcón y Alegría protagonizan la campaña más alejada de los referentes de PP y PSOE

Un vermut el primer sábado de campaña con Isabel Díaz Ayuso, un puñado de mítines y actos con Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez y una aparición estelar del ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Es, sin apurar demasiado la síntesis, en lo que se resume la participación del Partido Popular (PP) y del PSOE a nivel nacional o desde fuera de Aragón en la campaña electoral que este viernes tocará a su fin en esa comunidad autónoma.

Tratándose, en el caso de los dos principales contendientes, de uno de los principales barones del PP y de una figura que hasta hace bien poco tenía asiento propio en el Consejo de Ministros, las caravanas electorales de Jorge Azcón y Pilar Alegría han sido lo más distantes de Madrid que quepa imaginar. Bien es cierto que la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) y el caos en Rodalies han marcado indeleblemente los días de campaña, y obligado a los principales dirigentes conservadores y socialistas a tener el foco puesto en otro lugar, pero ni aun así se explica tan baja presencia en campaña.

Además de la mencionada y estelar aparición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, la líder autonómica con mayor tirón mediático del PP, ninguno otro de sus correligionarios se acercó a respaldar a Azcón, antiguo alcalde de Zaragoza, en lo que no cabe interpretar más que como una medida estrategia de campaña. En el PP todos siguen desde hace tiempo las enseñanzas de un tal Alberto Núñez Feijóo, quien en sus tiempos como presidente de la Xunta de Galicia siempre dejó muy claro a los suyos que era el candidato autonómico, y nadie más, quien decidía quienes le acompañaban en campaña y hasta qué punto se priorizaba la imagen y el nombre del candidato o las siglas en la cartelería. Ocasiones hubo en que para ver el logo del PP (con una gaviota o un charrán, según a quien se pregunte) en los carteles de la formación en Galicia había que echar mano de una lupa.

Candidata y exministra

En el PSOE, por su parte, el domingo se pone a prueba la primera etapa del experimento de Sánchez, el de designar para un buen puñado de comunidades autónomas a personas que han formado parte de su Gabinete. Aunque, como ocurrió en las elecciones autonómicas y municipales de mayo del año 2023, la impronta del propio presidente y las vicisitudes de su ejecutoria en Moncloa no siempre son las idóneas para abordar unos comicios regionales o locales.

De ahí el indisimulado intento de Alegría, quien en 2019 ganó las elecciones municipales en Zaragoza a Azcón, pero no pudo obtener el bastón de mando por la suma de la derecha -entonces con un Ciudadanos muy pujante, además de Vox- de marcar un perfil propio en la campaña. Haciendo frente, para ello, a unas encuestas que la asoman al abismo de obtener el peor resultado histórico del PSOE, en una comunidad jalonada por varios presidentes socialistas, como Marcelino Iglesias o Javier Lambán, fallecido el año pasado y con el que terminó agriamente enfrentada. El único antiguo compañero de Ejecutivo que participó en la campaña, el citado Bolaños, lo hizo sin compartir cartel con la candidata.

Por parte del PP sí que han tenido cierto protagonismo otras figuras no de tanta envergadura como el presidente nacional o los presidentes autonómicos, pero sí de peso específico en los órganos de dirección del partido. Tanto la portavoz del partido en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, como la vicesecretaria de Regeneración Institucional y antigua número dos de la formación, Cuca Gamarra, estuvieron haciendo campaña con o por Azcón, como también hizo la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, uno de los rostros más visibles del partido y más reivindicados por una parte de sus bases.

En lo poco que queda de campaña la tónica será la misma en lo que afecta a los dos principales rivales en los comicios, Azcón y Alegría, decididos a afrontar con pocos escuderos la lucha por la presidencia aragonesa. Una actitud que pesará a partir del domingo, entre otros factores, a la hora de calibrar o analizar su éxito o su fracaso en las urnas.