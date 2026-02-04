"Señal de alarma roja"
El dueño de Telegram carga contra Pedro Sánchez por la "peligrosa" prohibición de las redes sociales a menores de 16 años
El magnate tecnológico y multimillonario ruso Pavel Durov utiliza su plataforma para mandar un mensaje a todos sus usuarios en el que denuncia que España podría convertirse en "un Estado de vigilancia"
La decisión del Gobierno de prohibir las redes sociales entre menores de 16 años está escociendo a los magnates tecnológicos. Si ayer fue Elon Musk el que tachó al presidente Pedro Sánchez de ser un "tirano" y un "traidor del pueblo", hoy ha sido el turno del dueño de Telegram.
El multimillonario ruso Pavel Durov ha utilizado su plataforma de mensajería para lanzar un mensaje de denuncia contra el Ejecutivo español en el que asegura que la batería de medidas anunciadas para tratar de poner coto a los abusos en internet amenazan con "convertir a España en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de protección".
En su juicio, el proyecto español supone una "señal de alarma roja para la libertad de expresión y la privacidad".
El controvertido empresario, conocido como el Mark Zuckerberg ruso, fue detenido en 2024 por la policía francesa por no cooperar en una investigación sobre la difusión de contenido de abuso sexual a menores y el comercio de drogas en la aplicación que controla.
Seguiremos ampliando esta noticia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sagunt, la única población de la C. Valenciana que proyectará las películas finalistas del Premio LUX
- Álvaro Arbeloa: 'El Valencia CF jugará contra el Real Madrid el partido del año
- Colas infinitas en el Ayuntamiento de València por el padrón y la regularización de migrantes
- Tres jefes, seis agentes ambientales y dos guardas forestales de la CHJ vigilaron el Poyo, el Magro y el Túria el 29-0
- El cuartel de la Guardia Civil de Cullera cerrará de noche cuatro meses al año
- Así será nueva seguridad vial de València: sin semáforos en ámbar y con un ojo en los patinetes
- Multado con 200 euros por poner la baliza V16 tras pararse el coche pero olvidar otra señal: la Guardia Civil vigila ya a los conductores valencianos
- Una encuesta de Compromís le sitúa como segunda fuerza por detrás de Vox