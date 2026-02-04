TRIBUNALES
Elisa Mouliaá retira la acusación de agresión sexual contra Errejón: "Nadie debería cargar sola con algo así"
La Fiscalía no acusa en el procedimiento por considerar "insuficientes" los indicios contra el exdirigente de Sumar
"He decidido retirar mi acusación particular en el procedimiento por abuso sexual contra Íñigo Errejón. No es una retractación, es un límite". De este modo, la actriz Elisa Mouliaá ha anunciado en la red social X que retira formalmente la acusación por un delito de agresión sexual contra el que fuera portavoz en el Congreso de Sumar.
En el escrito que ha presentado su defensa ante el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, que tiene fecha de este miércoles, y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Mouliaá desiste "de forma total, libre, consciente e irrevocable" de la acusación particular ejercitada en el procedimiento. La Fiscalía solicitó el archivo el pasado 17 de diciembre al considerar "insuficientes" los indicios contra el político.
"Si la justicia continúa, por tratarse de un proceso de naturaleza pública, lo hará sin mi participación. Yo me retiro con la conciencia tranquila. No huyo, termino mi parte demostrando que no quiero dinero ni protagonismo: LA VERDAD YA CAMINA SOLA", ha escrito, para después recordar que la "Fiscalía determinó la veracidad de los hechos y el juez Carretero apreció indicios de criminalidad enviándole al banquillo".
El juez de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, optó por desoír a la fiscalía y decidió abrir juicio oral contra el exdiputado y exportavoz de Sumar en el Congreso Íñigo Errejón por un delito de agresión sexual que presuntamente habría cometido en octubre de 2021 contra la actriz Elisa Mouliaá. De esta forma, será un juzgado de lo Penal el que determine, tras la celebración del correspondiente juicio, si hubo o no delito.
En un auto y una diligencia de ordenación, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el juez decidió no esperar a que se resuelvan los recursos pendientes contra el auto de transformación del procedimiento (equivalente al de procesamiento) y dio un día a Errejón para que prestara una fianza de 30.000 euros para "asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele" en el caso de que termine siendo condenado. Se trata de la cantidad que la acusación particular que ejerce la actriz solicitaba en el escrito de acusación en el que instaba la apertura de juicio oral y pedía tres años de prisión para Errejón por un delito continuado de abuso sexual.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sagunt, la única población de la C. Valenciana que proyectará las películas finalistas del Premio LUX
- Álvaro Arbeloa: 'El Valencia CF jugará contra el Real Madrid el partido del año
- Colas infinitas en el Ayuntamiento de València por el padrón y la regularización de migrantes
- Tres jefes, seis agentes ambientales y dos guardas forestales de la CHJ vigilaron el Poyo, el Magro y el Túria el 29-0
- El cuartel de la Guardia Civil de Cullera cerrará de noche cuatro meses al año
- Así será nueva seguridad vial de València: sin semáforos en ámbar y con un ojo en los patinetes
- Multado con 200 euros por poner la baliza V16 tras pararse el coche pero olvidar otra señal: la Guardia Civil vigila ya a los conductores valencianos
- Una encuesta de Compromís le sitúa como segunda fuerza por detrás de Vox