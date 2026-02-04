Exteriores
Sánchez volverá a viajar a la India del 17 al 19 de febrero para participar en una cumbre sobre IA
El jefe del Ejecutivo también tiene previsto viajar a China el próximo mes de abril, un año después de su última visita
Pedro Sánchez viajará a la India entre los próximos 17 y 19 de febrero, según avanzan a este diario fuentes de Moncloa. La visita coincidirá con el año dual España-India y dentro de su agenda se incluye la participación en una cumbre sobre inteligencia artificial (AI Impact Summit) con otros líderes internacionales en Nueva Delhi. Se trata de la segunda visita en apenas quince meses al país asiático, con quien la UE acaba de cerrar un reciente acuerdo comercial.
El próximo mes de abril, el jefe del Ejecutivo tiene previsto también volver a visitar China. Un año después de su último viaje a Pekín y cinco meses desde la visita de Estado de los Reyes de España. El Gobierno quiere con esta nueva visita anual consolidar la presencia de España al más alto nivel en el continente asiático.
En su último viaje, Sánchez se reunió con el primer ministro Narendra Modi y mantuvo una agenda de fuerte contenido económico con el fin de relanzar las relaciones comerciales de España con la quinta potencia económica mundial. Entonces, la última visita de un presidente del Gobierno de España a este país se remontaba a 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero.
La demanda de India en el sector militar es creciente y España también busca situarse como un socio fiable para impulsar nuevos contratos. De hecho, Sánchez ya inauguró en su visita, junto con el primer ministro indio, Narendra Modi, la planta de Airbus y ATA en Vadodara que se encarga de ensamblar los C-295. Una adjudicación, por valor de 2.202 millones, que es la mayor que realizaba India en el sector de la Defensa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sagunt, la única población de la C. Valenciana que proyectará las películas finalistas del Premio LUX
- Álvaro Arbeloa: 'El Valencia CF jugará contra el Real Madrid el partido del año
- Colas infinitas en el Ayuntamiento de València por el padrón y la regularización de migrantes
- Tres jefes, seis agentes ambientales y dos guardas forestales de la CHJ vigilaron el Poyo, el Magro y el Túria el 29-0
- El cuartel de la Guardia Civil de Cullera cerrará de noche cuatro meses al año
- Así será nueva seguridad vial de València: sin semáforos en ámbar y con un ojo en los patinetes
- Multado con 200 euros por poner la baliza V16 tras pararse el coche pero olvidar otra señal: la Guardia Civil vigila ya a los conductores valencianos
- Una encuesta de Compromís le sitúa como segunda fuerza por detrás de Vox