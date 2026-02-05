¿Cómo queda la situación de Puigdemont tras la sentencia del TJUE sobre la inmunidad? ¿Qué procedimientos siguen pendientes?

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que este jueves ha reconocido que el líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tenía razón al dudar de la imparcialidad del ponente que en el Parlamento europeo defendió ante la Cámara conceder el suplicatorio que había cursado en su contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, no cambia nada de su horizonte judicial.

Como Puigdemont ya no es eurodiputado, la nulidad del levantamiento de la inmunidad de la que gozaba en esa condición, acordada este jueves por el TJUE, le supone poco más que la gratificación personal de saber que tenía razón y ver cómo la justicia europea se la concede. Estas son las claves de cómo está su situación judicial y cuándo puede cambiar.

La sentencia de este jueves ni siquiera cambia la situación de Puigdemont para el caso de que regresara a España, porque debería ser detenido, en cumplimiento de la orden de detención nacional que aún tiene en vigor por su responsabilidad en el 'procés'. El Tribunal Constitucional rechazó levantar esta medida cautelar antes de resolver el recurso de amparo que presentó contra la negativa del Supremo a aplicar la amnistía al delito de malversación por el que está procesado en rebeldía para no vaciar de contenido la impugnación.

Él había intentado que el TC se la retirara esgrimiendo el informe del abogado general de la UE que avalaba la amnistía, pero precisamente la sentencia que se ha conocido este jueves dice lo contrario que en el caso de la inmunidad había propuesto el abogado general correspondiente. Esta figura procede del derecho alemán y supone una forma de asesoramiento para la Gran Sala, que esta no tiene por qué seguir.

La negativa del Supremo a aplicar la amnistía al delito de malversación, al entender que entra dentro de las excepciones que recogía la propia ley del perdón, está ya en manos del Tribunal Constitucional a través del correspondiente recurso de amparo interpuesto por Puigdemont. Desde el tribunal se quiere esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la propia amnistía antes de resolver tanto su impugnación, como la de los otros procesados en rebeldía, Toni Comín y Lluís Puig, y la de los condenados por el 1-O, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y los 'exconsellers' Raül Romeva y Dolors Bassa.

¿Por qué el TC decide ahora esperar a la justicia europea cuando lo rechazó cuando lo solicitaban los magistrados de sensibilidad conservadora del tribunal? Porque de esta forma los magistrados que conforman la mayoría progresista pretenden evitar que el Supremo pueda acudir a Europa, si, como todo el mundo espera, se estiman los recursos de amparo de Puigdemont y el resto de procesados y condenados en su misma situación y se aplica también la amnistía al delito de malversación, por el que los primeros tienen aún en vigor una orden de detención y los segundos, siguen cumpliendo pena de inhabilitación.

A la sentencia que quiere esperar el TC antes de resolver los recursos de amparo pendientes es la que tiene que dictar el TJUE en relación con la amnistía. En concreto, debe determinar si perdonar el desvío de dinero público para un referéndum ilegal, en manos del Tribunal de Cuentas, vulnera los intereses de la Unión Europea y por eso está vedado. También si ocurre algo similar al perdonar a los miembros de una presunta célula de los Comités de Defensa de la República (CDR) a la que se intervinieron sustancias susceptibles de convertirse en explosivos.

Durante la vista que se celebró en Luxemburgo el pasado 15 de julio, la Comisión Europea defendió que si la amnistía beneficia a los socios del Gobierno, podía considerarse una autoamnistía, que estaría vetada por los estándares europeos. El abogado general de la UE que examinó el caso no compartió este argumento y propuso al TJUE avalar la medida promovida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Una vez que se pronuncie la justicia europea, todo quedará en manos del Tribunal Constitucional a través de la resolución de los amparos. Si, como se espera, en línea con el aval que concedió a la propia ley, considera que debe aplicarse también a la malversación, el Supremo deberá hacerlo. Además, el Tribunal de Cuentas, que dejó paralizada su sentencia por la responsabilidad contable en la que se pudiera haber incurrido por el 1-O, deberá actuar con consonancia con la respuesta que el TJUE dé a la cuestión prejudicial que él mismo elevó.