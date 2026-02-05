Felipe VI avisa del deterioro del debate público por los "malos usos" de la tecnología

El choque dialéctico entre Elon Musk y Pedro Sánchez, amplificado en redes sociales y seguido con atención internacional, planeó este miércoles sobre el salón del Club Siglo XXI sin necesidad de ser citado. Bastó con que Felipe VI advirtiera del impacto de los “malos usos” de la tecnología para que el mensaje encontrara un marco reconocible: un debate público cada vez más degradado, acelerado y polarizado, en el que la palabra pierde valor y la escucha se diluye. El Club Siglo XXI es uno de los foros de debate más antiguo de Madrid, un espacio que cada mes invita a personajes relevantes de la actualidad para escucharles y preguntarles.

La escena acompañaba al fondo. En primera fila se sentaban, entre otras personas, varias ministras del Gobierno central de coalición PSOE-Sumar (Mónica García, Margarita Robles y Elma Saiz), el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (PP); la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló; la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro; y los expresidentes de la Generalitat Artur Mas (Convergència y PdeCat), con el que se inició el 'procés' independentista catalán, y José Montilla (PSC). No se vio, en cambio, a ningún dirigente de Vox. Sí estaban presentes Iván Espinosa de los Monteros y su esposa, ambos ya fuera de la formación de ultraderecha.

Felipe VI abrió su intervención con un mensaje de cercanía a los afectados por la borrasca 'Leonardo' y de reconocimiento a los profesionales que atienden las emergencias, antes de entrar en el núcleo político del discurso. El aniversario del Club Siglo XXI le sirvió para reivindicar la Transición como un gran ejercicio de concordia y como un logro colectivo que desembocó en la Constitución de 1978 y en el actual Estado social y democrático de derecho.

Los expresidentes de la Generalitat José Montilla y Artur Mas, entre Esperanza Casteleiro (CNI) y Josep Borrell, exministro y exalto representante de la UE. / Kiko Huesca / EFE

El Rey subrayó que aquel éxito no se basó en la fricción de las ideas, sino en el respeto a la palabra y al otro. Reducida a su elemento esencial, la concordia se explica —vino a sostener— por la palabra que se pronuncia, pero sobre todo por la que se escucha. Una reflexión que conectó de forma explícita con el presente, marcado por el uso intensivo de la tecnología y por dinámicas que, alertó, pueden llegar a "ensombrecer" o incluso "pervertir" el diálogo público.

Carrillo y Fraga

No era un escenario neutro para ese mensaje. El Club Siglo XXI está ligado a uno de los hitos simbólicos de la reconciliación política: la conferencia que en 1977 pronunció Santiago Carrillo, entonces líder del Partido Comunista de España; le presentó Manuel Fraga Iribarne, al frente de Alianza Popular y exministro de Francisco Franco. Más de 2.000 personas acudieron a aquel acto que escenificó la superación de la fractura de las dos Españas y la voluntad de construir el futuro sin que el pasado actuara como obstáculo.

Aquel episodio se ha traído también estos días a la actualidad a raíz de la polémica protagonizada por el escritor David Uclés, autor de "La península de las casas vacías". Uclés decidió retirar su participación en un foro porque en él participaban el expresidente José María Aznar (PP) y . El escritor también rechazaba el título puesto a la jornada: "1936: La guerra que perdimos Espinosa de los Monteros (exdirigente de Vox) y porque la jornada se titulaba "1936: la guerra que perdimos todos". "Para mí la guerra terminó en el 75", ha dicho Uclés en una entrevista publicada por los periódicos de Prensa Ibérica.

Felipe VI insistió en que una sociedad que no conversa consigo misma difícilmente puede sostener una democracia plena y advirtió de que esa práctica no se preserva por inercia. Hay que cultivarla de manera permanente, especialmente —subrayó— "en tiempos de aceleración tecnológica y de cuestionamiento de tantos logros de muchas décadas" en las "sociedades democráticas y más avanzadas".

Cincuenta años después de su fundación, el Club Siglo XXI sigue situado en la encrucijada del respeto, la opinión y la palabra. Justo en el lugar desde el que el Rey lanzó un aviso con vocación de continuidad histórica: sin escucha, sin diálogo y sin cuidado del lenguaje público, el legado de la Transición se erosiona.