La Fiscalía apoya subir a los 16 años la edad de acceso a redes sociales: "Les convierten en víctimas o autores de delitos".

La Fiscalía de Menores apoya la iniciativa del Gobierno para prohibir el acceso a las redes sociales de los menores de 16 años, un asunto en el que un grupo de trabajo de esta área de especialización del Ministerio Público venía trabajando por ser una propuesta ya contemplada en el proyecto de ley de Protección Digital, actualmente en trámite en el Congreso.

De hecho, postulados muy similares a la propuesta anunciada este martes por el presidente del Gobierno fueron expuestos el pasado mes de noviembre fiscal de Sala de Menores, Teresa Gisbert, durante un acto público en el que se trataba este asunto.

En dicha ocasión, durante una mesa de expertos reunida bajo el título “Pacto de familias: sin móviles hasta los 16 años”, Gisbert recordó que neurólogos, psicólogos, psiquiatras y pediatras han advertido de que la hiperconexión a pantallas y redes genera graves daños en la salud física y mental de todos y, especialmente, de niños, niñas y jóvenes.

Infografía sobre cómo las redes sociales explotan el cerebro adolescente. / IA/T21

“En mi opinión, hay que reconocer que el uso compulsivo de la tecnología es un problema de salud pública por lo que todos debemos proporcionar asesoramiento, información y prevención”, destacó en dicha ocasión. Desde el punto de vista jurídico, "el uso indebido de las redes sociales puede convertir a los menores en víctimas o en autores de diversos delitos", agregó.

Reconocimiento facial

Fuentes fiscales consultadas por EL PERIÓDICO tras conocerse la nueva propuesta del Gobierno inciden en que, para poder implementar esta medida, pueden explorarse recursos técnicos que eviten la entrada en redes sociales de los menores de 16, como pueden ser instrumentos de reconocimiento facial, además del control parental. Lo importante es lograr un sistema que sea efectivo.

Las reformas penales propuestas por el Gobierno también son acogidas favorablemente por la Fiscalía, según las fuentes consultadas, y de hecho van en el sentido que se plantea desde el equipo de trabajo que analiza este asunto en el Ministerio Público: que si existe rendimiento económico o de cualquier tipo, los dueños de las plataformas sean responsables de sus contenidos; que no se pueda difundir contenido ilícito y que, de producirse, este se denuncie.

Reconocen que apenas hay denuncias en materia de menores y redes sociales y, sin ellas, la Fiscalía no puede actuar. Ya en noviembre la Fiscalía defendía la aplicación de medidas como impedir el acceso a pantallas a los menores de 6 años, limitar y supervisar su uso hasta los 12 e impedir el acceso a redes sociales y retrasar la entrega del primer teléfono inteligente hasta después de los 16 años, además de exigir responsabilidades y limitaciones a las grandes plataformas, promover pactos familiares y recuperar la actividad física y las relaciones personales directas.

“En mi opinión, hay que reconocer que el uso compulsivo de la tecnología es un problema de salud pública por lo que todos debemos proporcionar asesoramiento, información y prevención”, destacó en ese momento Gisbert.

Una joven consulta sus redes sociales desde el móvil / ARCHIVO

Datos de uso

Según los datos en poder de la Fiscalía, el 92,5% de los adolescentes están registrados en alguna red social, mientras que el 75,8% actúa tres o más. Incluso en los últimos cursos de Primaria, el 78,3% ya tiene presencia en alguna red.

Asimismo, casi un 9% de los menores de entre 10 y 20 años dedica más de cinco horas diarias a las redes sociales entre semana, una cifra que se eleva hasta casi el 20% durante el fin de semana. Además, el 5,7% podría haber desarrollado un uso problemático de las redes sociales, porcentaje que alcanza el 7,7% entre quienes cursan Bachillerato, la etapa más vulnerable, y que es significativamente mayor entre las chicas, lo que evidencia importantes diferencias de género.

En las últimas Memorias de la Unidad de menores de la Fiscalía General ya se alertaba sobre esta grave situación y sus consecuencias, así como la necesidad de dotar a los menores de herramientas y conocimientos digitales para intentar evitar las consecuencias perniciosas de ese acceso temprano a contenidos inadecuados en las redes y el excesivo tiempo que los menores y jóvenes dedican a conectarse con consecuencias como la falta de sueño, que afecta a su rendimiento escolar, el empobrecimiento de las relaciones personales, familiares y afectivas y el aumento de la violencia entre ellos.