El audio de Koldo sobre una de las empresas que remodeló el tramo de Ademuz: "¿A Víctor no le habrás comentado nada de la factura de 6.000 euros?

Las notas de voz de Koldo García descubiertas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ponen de manifiesto que el hombre de confianza del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su expareja Patricia Úriz gestionaron facturas de al menos 6.000 euros a la empresa andaluza Azvi, contratista del Ministerio en el que había sido asesor, según se desprende de los audios a los que ha tenido acceso esta redacción.

"¿A Víctor no le habrás comentado nada de la factura de 6.000 euros para Azvi, ni nada por el estilo, no?", preguntó contrariado Koldo García a Úriz, que justo antes le había interpelado sobre si podía hacerle una factura a esta empresa "sin tener un contrato", como había hecho "con Cruz y con Víctor". Según las fuentes consultadas se refería al comisionista Víctor de Aldama.

En las grabaciones mencionadas, Koldo explica a Patricia Úriz, quien según la UCO se encargaba de gestionar la caja B de José Luis Ábalos, que "no debía comentar nada con nadie", al tiempo que le informa de que "la factura de Azvi la lleva el hermano de Jacobo". El problema para este asesor, afirma, era que no sabía como hacer la mencionada factura. "Si si, cariño que yo a Víctor no... a Cruz sí que le he dicho eso, pero como me ha dicho que no sabía a qué me refería, le he dicho: Ah pues me habré equivocado, será otra cosa, pero como sé que tiene que saber lo de Azvi porque está metido en el rollo, pues tampoco me ha parecido eso", completó.

Sara Fernández

Azvi intega junto a Ferrovial Construcción, Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania (OHLA) y Contratas y Ventas (FCC) la UTE Guadalmez-Córdoba, que resultó adjudicataria en 2022, --meses después de la salida de Ábalos del Ministerio--, del contrato para mejorar y acondicionar la infraestructura del tramo de AVE entre Guadalmez (Ciudad Real) y Córdoba, de 80,7 kilómetros de longitud, por un total de 52.492.342 euros. En este tramo se produjo el accidente de trenes de Ademuz, en el que han fallecido 46 personas.

Contrato a Erikapat

Según denunció el propio Aldama en el Tribunal Supremo, el Grupo Azvi contrató "a través de la empresa Erikapat Consultoría Internacional a Koldo García Izaguirre en 2023 como asesor y consultor para abrir nuevos negocios en Lationamérica. La relación, sin embargo, se había fraguado con anterioridad", destacó el comisionista, que apuntó que la constructora había sido adjudicataria previamente "de varios contratos de obra pública licitada por Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) que dirigió José Luis Ábalos entre 2018 y 2021".

Además, el comisionista desveló que en la agenda electrónica de Koldo García, mientras este era asesor del Ministerio, constan "varias citas con Azvi referenciadas como “AZBI”. Así el 28 de mayo de 2021 obra una cita con 'Juan Carlos y Sevilla/AZBI'. Adicionalmente, el 15 de junio de 2021 también obra una cita agendada como “AZBI”. Igualmente, obran en dicha agenda referencias a Manuel Contreras, presidente de dicha compañía. A tal efecto, el 9 de febrero de 2021 consta agendada una cita con el siguiente nombre: “Reunión amigo marido María (Manuel Contreras y Director General”. Aldama relató también que esta firma sevillana participó en la obra del tren maya del ferrocarril en México, "que se fraguó en la visita de la delegación española a Ciudad de México", organizada por el comisionista.

Azvi, que se querelló contra Aldama por este anuncio, sostiene que la única relación con el exasesor de Ábalos "fue el contrato de consultoría, de naturaleza mercantil, formalizado el 1 de noviembre de 2023 y terminado el 27 de febrero de 2024". El propio magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investigó el caso hasta la renuncia al escaño del exministro, rechazó la existencia de indicios que sustentaran las imputaciones realizadas por Aldama "con respecto al pago de mordidas por parte de algunas empresas a cambio de la obtención de obra pública", en alusión a la compañía andaluza, a quien el excomisionista acusó de haberle entregado una mordida de 18.000 euros en octubre de 2019.

No pudo querellarse

No obstante, y pese a no tener indicio alguno sobre el pago de esta mordida, el magistrado del Supremo denegó el permiso a la constructora para querellarse contra Aldama por el contenido de sus manifestaciones, que suponían implicar a los responsables de Azvi en el caso Koldo, al haber contratado a la firma Erikapat Consultoría Internacional, que estaba a nombre de Patricia Úriz.

En el informe de la Unidad Central Operativa de 5 de junio de 2025 los agentes apuntan que Koldo García escribió en su teléfono una nota en la que señalaba su intención de pedir ayuda al entonces Director General de Carreteras, Javier Herrero, para que el empresario José Ruz se asociara a la compañía Azvi. En una grabación, el exasesor de Ábalos explica a su jefe que cuatro obras de Carreteras se habían otorgado "a empresas desconocidas, una es Azvi de Andalucía", apuntó. Ni la empresa Azvi como persona jurídica ni sus directivos están investigados en el caso Koldo.