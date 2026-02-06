El caso contra Errejón sigue adelante pese a la renuncia de Mouliaá: el juez le cita el martes para comunicarle la apertura de juicio

El procedimiento contra el que fuera portavoz de Sumar en el Congreso Iñigo Errejón por presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá sigue adelante pese a que la actriz anunció el pasado miércoles que renunciaba de forma "total, libre, consciente e irrevocable" a seguir ejerciendo la acusación. El escrito que presentó ante el juez Adolfo Carretero carece de efectos jurídicos por sus errores de forma (ni siquiera constaba el número de diligencias y se entregó sin firma de abogado ni procurador) y por el momento se ha citado al político el próximo martes para comunicarle la apertura de juicio oral.

La citación contenía un error inicial que amenazaba con invalidar la cita, pues a pesar de que ha sido dictada con fecha de este jueves se llamaba a comparecer Errejón con una fecha pasada, de 10 de enero, a las 9.30. PPosteriormente, fue subsanado, por lo que el que exdiputado deberá acudir a solventar este trámite el próximo martes. Un día antes, la Audiencia Provincial tiene señalado deliberar sobre el recurso contra su procesamiento.

Otra cosa son los efectos jurídicos que finalmente tenga el movimiento realizado por la actriz. De hecho, este mismo viernes el instructor número 47 del Tribunal de Instancia de Madrid ha dictado una providencia en la que cita a Elisa Mouliaá para que "en el plazo de una audiencia" (un día hábil) subsane los defectos de su escrito "para dar trámite a su petición de archivo, pues si no lo hiciere, el procedimiento continuará por sus trámites" previstos.

En la misma resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el juez recuerda que en este momento ya se ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Errejón y que ella misma pidió a través de su abogado 3 años de cárcel para el político (en un escrito que, este sí, estaba firmado por el letrado Alfonso Arrién y su procurador) , al que se une "otro escrito acusatorio de la acusación popular, ejercida por ADIVE". Por todo ello, los efectos jurídicos de la retirada de acusación de Mouliaá están aún por ver, según fuentes jurídicas consultadas por esta redacción.